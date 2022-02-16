Для чего нужен мотокультиватор: виды, назначение, сфера применения

С наступлением весны все дачники и садоводы начинают тщательно подготавливаться к весенним работам. В связи с этим у многих возникают вопросы: какие инструменты нужно подготовить для обработки земли? Какие устройства облегчат жизнь в уходе за растительностью? Лучшим и одним из самых популярных инструментов является культиватор.





Для чего предназначен культиватор?

Культиватор – оборудование, с помощью которого можно выполнять разные виды работ: рыхление, подкормка, уплотнение земли, искоренение сорняков. По сути, это «механизированная лопата» для огорода, которая намного облегчает жизнь дачников, огородников и владельцев земельных участков.

По назначению различают такие виды приборов: для посадки и высадки картошки (также подходят для рыхления почвы, разбивания груд), сеялка (сфера применения – посев зерен, фасоли, кукурузы, других разновидностей семян).

Культиваторы для дачи также бывают:

паровым – прицепной вид оборудования, который крепится к трактору и обеспечивает паровую обработку посевов;

пропашным – также относится к прицепному или навесному виду техники, который используется для прополки и рыхления почвы между рядами;

специальным – устройство навесного типа, оснащенное лапами, жестко прикрепленными к раме.

Есть также универсальные, многофункциональные модели, которые отлично справляются с обработкой почвы в любую пору года.

Разновидности

Стандартная классификация культиваторов делит их на виды по:

весу;

типу агрегатирования;

устройству и оснащению;

типу механизма.

По массе различаем три категории «механизированного огородного транспорта»: наиболее тяжелые, сверхлегкие, средние модели. Наиболее тяжелые устройства больше подходят для профессиональных фермеров. Но слишком легкие варианты также не стоит покупать, разве что для обработки грядок и участка до 8 см шириной. Наиболее оптимальный вариант для дачи – средний по размерам и весу культиватор.

По типу агрегатирования культиваторы для огорода бывают ротационными (используются для рыхления и предпосевной обработки вручную), прицепными (прикрепляются к трактору), навесными (применяются, чтобы подготовить землю к посеву весной).

Механизированные агрегаты оснащаются пассивными рабочими элементами, предназначенными для подготовки почвы перед посевом и обработке между рядами, или пружинными органами. Также по рабочему органу культиваторы для дома могут быть фрезерными или роторными.

По типу механизма различают такие виды культиваторов:

механические модели – почва обрабатывается вручную, культиватор представлен в виде зубьев с длинной ручкой;

электрические варианты – имеют отличную маневренность, поэтому их можно использовать для рыхления грядок и небольшого участка земли;

аккумуляторные разновидности – по сравнению с электрическим вариантом, не привязан к розетке, поэтому им можно обрабатывать более удаленные от дома участки;

бензиновые виды – имеют наибольшую мощность, но при этом они наиболее тяжеловесные.

Есть также устройства, для работы которых используется два вида топлива – газ-бензин.

Критерии выбора

Чтобы выбрать культиватор, нужно обратить внимание на его основные технические характеристики:

мощность – чем больше этот показатель, тем больший участок можно обработать;

производительность – на качество, скорость обработки также влияет количество режущих ножей;

масса и габариты – этот показатель зависит от мощности: чем мощнее агрегат, тем больше он весит.

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