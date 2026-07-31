Нова пошта оновила графік роботи частини відділень

Із 1 серпня 2026 року Нова пошта подовжує роботу відділень в обласних центрах: у суботу та неділю вони прийматимуть клієнтів з 8:00 до 19:00 — на годину довше, ніж раніше. У будні розклад залишається без змін.

Що саме змінюється

Оновлення стосується саме вихідних днів і саме відділень в обласних центрах — на менші міста й селища нововведення поки не поширюється. Додаткова вечірня година розширює вікно для тих, хто забирає й відправляє посилки у вільний від роботи час: суботній і недільний вечір традиційно є пiковими годинами для відвідування відділень, і саме на них припадає значна частина черг.

Важливий виняток — відділення, розташовані в торговельних центрах: їхній розклад, як і раніше, синхронізований із графіком роботи самих ТЦ. Тобто якщо торговельний центр відчиняється о 10:00, відділення всередині нього не почне працювати раніше, незалежно від загальних правил мережі.

Як перевірити графік свого відділення

Оскільки розклад тепер залежить від типу населеного пункту й розташування точки, компанія радить перевіряти години роботи конкретного відділення перед візитом — на офіційному сайті або в мобільному застосунку Нової пошти. Там-таки можна побачити навантаженість відділення в різні години, щоб оминути черги.

Альтернативою для тих, кому графік відділень не підходить узагалі, залишаються поштомати, які працюють цілодобово або за розкладом закладів, де їх встановлено, — забрати посилку з них можна й пізно ввечері.

Нагадаємо, раніше ми писали, що IT-компанія Nova Digital із групи NOVA, до якої входить Нова пошта, розгорнула власну систему відеоспостереження на понад 50 тисяч камер — вона допомагає, зокрема, аналізувати черги та навантаженість відділень.