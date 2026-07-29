50 тисяч камер і 90 ТБ на добу: Nova Digital розповіла про власну платформу відеоспостереження

Українська IT-компанія Nova Digital повідомила про розробку власної платформи відеоменеджменту (Video Management System) для моніторингу та відеоаналітики бізнес-процесів. За даними компанії, система вже об’єднує понад 50 тисяч камер і належить до найбільших корпоративних рішень такого класу в Україні.

Масштаб системи

Показник Значення Підключених камер понад 50 000 Камер із відеоаналітикою понад 11 500 Одночасних користувачів понад 3 000 Обсяг оброблюваного відео близько 90 ТБ на добу

Платформа працює в Україні та країнах Європи. Спершу її створювали для внутрішніх потреб групи компаній NOVA, до якої входить «Нова пошта», тож вимоги до масштабування й навантаження закладали ще на етапі проєктування.

Не лише безпека

У компанії наголошують, що відеоспостереження поступово виходить за межі суто охоронних завдань: відеодані використовують для контролю операційної діяльності, аналізу ефективності роботи та управлінських рішень. Наразі понад 11,5 тисячі камер задіяні саме у відеоаналітиці — вона допомагає відстежувати завантаженість об’єктів і операційні процеси.

«Ми створювали VMS для потреб групи компаній NOVA, тому з самого початку закладали в платформу можливість масштабування, високу продуктивність і безпеку. Власна розробка дозволяє нам швидко розвивати платформу, впроваджувати нові функції та інтегрувати рішення на основі штучного інтелекту», — зазначив CEO Nova Digital Андрій Чепіга.

Що вміє платформа

Система об’єднує в одному інтерфейсі відеопотоки, архіви, адміністрування та аналітичні інструменти. Архітектура модульна, підключення обладнання відбувається за протоколом RTSP. Передбачені інтерактивні плани об’єктів для навігації між камерами, гнучке розмежування ролей і рівнів доступу, а також розширений відеоплеєр для роботи з архівами.

Аналітичний блок дозволяє шукати об’єкти у відеозаписах — наприклад, для аналізу черг чи вантажопотоків — і налаштовувати сповіщення про події, зокрема порушення геозон або втручання в роботу обладнання. Заявлена також інтеграція із зовнішніми сервісами та GPS-пристроями й готовність до впровадження AI-агентів.

Серед потенційних галузей застосування в Nova Digital називають логістику, виробництво, ритейл, аграрний і фармацевтичний сектори та мережі АЗС.

Зазначимо, що всі наведені показники є даними самої компанії й незалежно не перевірялися.