Гіперзвуковий дрон Envol наблизився до першого польоту — двигун витримав 21 запуск

Французька компанія AndroMach завершила першу випробувальну кампанію ракетного двигуна Banger, який має стати ключовим елементом гіперзвукового безпілотника Envol. За час тестів двигун запускали 21 раз, і всі спроби минули без відмов.

Що показали випробування

Сумарний час роботи двигуна склав близько семи хвилин. Випробування проходили на полігоні DGA Essais de Missiles у регіоні Жиронда на південному заході Франції за підтримки французького агентства оборонних закупівель DGA та космічного агентства CNES.

Кампанія була спрямована не на імітацію повного польоту, а на перевірку трьох конкретних параметрів: процесу запалювання, стабільності горіння та придатності двигуна до повторного використання. Останній пункт вважають найважливішим — саме багаторазовість має зробити польоти регулярними й дешевими.

Двигун працює на рідкому кисні та пропані, а його камера згоряння виготовлена методом 3D-друку з металу.

Апарат Envol

Параметр Значення Довжина 4 м Корисне навантаження 30 кг Максимальна швидкість близько 5 Махів Розрахункова висота до 200 км Час підготовки між місіями менш ніж 6 годин

Envol використовуватиме комбіновану силову установку: два реактивні двигуни відповідатимуть за зліт і крейсерський політ, а ракетний Banger вмикатиметься на етапі розгону. Заявлена висота польоту у 200 кілометрів удвічі перевищує лінію Кармана — умовну межу космосу.

Для науки й для оборони

Розробники бачать для платформи два напрями застосування. Цивільний передбачає наукові експерименти в умовах мікрогравітації та випробування компонентів у гіперзвуковому середовищі — фактично апарат може слугувати літаючим стендом для перевірки нових технологій у реальних умовах польоту.

Військове застосування — використання Envol як мішені для європейських систем протиповітряної оборони, зокрема SkyDefender компанії Thales. Такі цілі потрібні для відпрацювання перехоплення гіперзвукових об’єктів, чим наразі активно займаються в Європі.

Конкретних термінів першого польоту Envol компанія поки не називає.