Польща може передати Україні власні ППО

Після трагічного інциденту в Пшеводові Польща запропонувала НАТО закрити небо у прикордонних районах. Зараз лише ведеться розслідування, та намагаються встановити: ракета була направлена на Польщу, чи це результат дії ППО. Одна з версій, що долетіли уламки збитої ракети.

Президент США Джо Байден припускає, що у Пшеводові впала ракета, випущена українськими силами ППО. Володимир Зеленський не підтверджує таких заяв і готовий надати докази того, що вина лежить на Росії.

У результаті трагедії загинуло два громадяни Польщі. Це перший випадок від 24 лютого (початку повномасштабного вторгнення), коли постраждала від війни сусідня країна. Допускати подібне у майбутньому не можна, а ворога треба спинити якнайшвидше.

Чекати не має часу, допоки експерти намагаються дізнатись правду, небо над Україною у прикордонних територіях необхідно закрити. Саме з такою заявою звернувся до НАТО польський генералітет. Щоб це зробити, Польща планує передати свої системи ППО Україні. Мова йде про зброю великої дальності.

Це необхідно зробити для того, щоб не допустити загибелі поляків. Тому Варшава готова передати Києву власні системи. Офіційно цього зробити не можна, але якщо НАТО дасть згоду, тоді можна встановити комплекси у східній частині Польщі.

Якщо це зробити, Росія зрозуміє, що прикордонні території цілком контролює альянс. Щоб уникнути ескалації конфлікту та не допустити розв’язання Третьої світової війни, Москва буде вимушена менше обстрілювати Україну.

Ракетні атаки інфраструктурних об’єктів — це справжній терор мирного населення. Знеструмлення цілих регіонів приводить до зупинки роботи лікарень, ТЕЦ, через що страждають люди. На думку польського генералітету цього вже достатньо, щоб Україна отримала зброю великої дальності.