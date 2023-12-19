В США заборонили продаж останніх годинників Apple

До кінця поточного тижня Apple зніме з продажу смарт-годинники Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2 у США через патентний спір із компанією Masimo. Про це повідомляє видання 9To5Mac, посилаючись на заяву IT-корпорації.

Apple пішла на цей крок через рішення Комісії з міжнародної торгівлі США (ITC). У жовтні 2023 року вона підтримала сторону компанії Masimo в патентній суперечці з Apple про технологію вимірювання рівня кисню в крові.

Рішення ITC було передано на розгляд президенту США Джо Байдену. До 25 грудня 2023 року Байден може у винятковому порядку накласти вето на рішення ITC, однак він досі цього не зробив. Тож, пише 9To5Mac, Apple превентивно сама оголосила про зняття з продажів Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2.

У заяві Apple написано, що з онлайн-магазину компанії обидві моделі годинників зникнуть 21 грудня. Після 24 грудня пристрої перестануть продаватися і в роздрібних точках.

Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2 було представлено у вересні 2023 року замість із серією iPhone 15.