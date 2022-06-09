Samsung Galaxy S23 Ultra з камерою 200 Мп показали на відео

Відео опубліковано на YouTube-каналі Technizo Concept, ви можете побачити його нижче. У ньому показаний зовнішній вигляд преміального смартфона нової серії, що отримає назву Samsung Galaxy S23 Ultra.





Очікується, що у лінійці дебютує потужний 200-мегапіксельний датчик. Він дістанеться топовому гаджету. Дві інші моделі нової серії – Galaxy S23 та Galaxy S23+ – отримають 108-мегапіксельний датчик. Крім головного сенсора, в основній камері будуть і додаткові, але про них відомостей поки що немає.

Судячи з ранніх повідомлень інсайдерів, майбутні аксесуари оснастять дисплеєм LTPO з динамічною частотою оновлення екрана від 10 до 120 Гц. Пристрої працюватимуть на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 або флагманського чіпсету Exynos від Samsung (залежно від регіону продажу).

Як ОС, швидше за все, буде використана найновіша операційна система Android 13 з інтерфейсів One UI 5.