Названо найпотужніший смартфон початку 2024 року

Напередодні бенчмарк AnTuTu назвав найпотужніший смартфон на ринку на початок 2024 року.

За результатами тестування, лідером став Oppo Find X7, оснащений чіпом Dimensity 9300. Цей смартфон посів вершину рейтингу завдяки своїй видатній продуктивності, що забезпечується останнім поколінням процесора від MediaTek.

Oppo Find X7 демонструє, що сучасні технології продовжують розвиватися семимильними кроками, пропонуючи користувачам не тільки високу швидкість роботи, а й поліпшену ефективність енергоспоживання.

Виходить, що саме Oppo Find X7, а не який-небудь Galaxy S24 або Pixel 8 Pro, встановив новий стандарт для смартфонів початку 2024 року. З іншого боку, на нас чекають анонси Xiaomi, Realme тощо.

Можливо, вони зможуть змінити ситуацію на свою користь.