Ноутбуки ASUS: новые технологические решения

Тайваньский бренд ноутбуков ASUS возник в результате раскола в инженерной группе компании Acer. Несколько инженеров приняли решение покинуть предприятие и основать собственную фирму, которая будет заниматься выпуском компьютерной техники и комплектующих. Идея была успешно реализована, и сегодня ASUS – один из самых известных брендов ноутбуков во всем мире. Компания-производитель также выпускает материнские платы, оптические приводы и другие отдельные комплектующие для компьютеров и ноутбуков.





Новые технологии в производстве ноутбуков

Популярные ноутбуки ASUS выпускаются не первое десятилетие: например самая известная линейка ультрабуков ZenBook была основана в 2011 году и продолжает пользоваться постоянным спросом. Компания-изготовитель вкладывает немалые средства в научно-технические разработки, позволяющие использовать при изготовлении техники передовые решения.

Популярные новинки марки ASUS получили сразу несколько технических усовершенствований:

16-дюймовый OLED-дисплей с высоким разрешением 4К. Он впервые в мире был установлен на модель ProArt Studiobook. Такой экран обеспечивает глубокую естественную цветопередачу, поэтому его по достоинству оценят специалисты, работающие с графикой, например, фотографы и дизайнеры;

ScreenPad – встроенный в тачпад дополнительный экран. Он используется в поворотных моделях-трансформерах, которые могут использоваться одновременно в качестве ноутбука и планшета;

встроенный стилус, используемый в бизнес-моделях, таких как Expertbook. С его помощью легко вносить графическую информацию, делать пометки, выполнять другие действия;

объем встроенной памяти – до 2 Тб. Бизнес-ноутбуки способны хранить в памяти огромное количество информации, для этого используются твердотельные носители SSD;

минимальный вес корпуса. Например, ультралегкий ноутбук ExpertBook B9 B9450 с диагональю дисплея 14 дюймов весит всего 0,87 кг. Такие параметры позволяют легко носить устройство с собой или перевозить в транспорте.

Это только некоторые особенности, благодаря которым многие новинки ASUS входят в премиальный сегмент. Производитель вкладывает немалые средства в оптимизацию работы устройств: каждая новинка становится все более легкой и удобной в эксплуатации. Повышенное внимание уделяется эргономике и внешнему виду корпуса: каждая модель имеет стильный продуманный дизайн.

Есть ли минусы у топовых ноутбуков ASUS?

Ключевым минусом этого бренда можно назвать высокую цену ноутбуков премиального и бизнес-сегмента. Большая стоимость обусловлена затратами на качественные комплектующие, научные разработки, тщательную сборку, продолжительное гарантийное обслуживание.

Производитель предлагает широкий спектр моделей. Некоторые из них стоят недорого, несмотря на достаточно серьёзные характеристики. Правильный выбор позволит получить надежное и долговечное устройство, которое будет безотказно работать не один год.