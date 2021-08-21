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Встановлено рекорд передачі даних по 6G

21.08.2021
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Команда дослідників з LG разом з фахівцями з Товариства Фраунгофера успішно відправила дані на відстань 100 метрів по мережі 6G.


Очікується , що технологія 6G буде забезпечувати передачу даних зі швидкістю в 50 разів вище, ніж 5G. Також буде знижена затримка, що зробить голосове спілкування більш природним. Крім того, новий стандарт зв’язку підвищить точність даних, що відправляються.

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На жаль, з впровадженням 6G є свої труднощі. Технологія страждає малим радіусом дії через втрату потужності при передачі. З цієї причини появи 6G чекають не раніше 2025-2029 років.

Всього кілька місяців тому команда Samsung встановила новий рекорд відстані для передачі сигналів 6G – 15 метрів. Дослідники з LG пішли набагато далі, пославши сигнал на відстань 100 метрів.

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21.08.2021
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