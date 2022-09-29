Розкрито дизайн Samsung Galaxy S23. Яким буде новий корейський флагман?

Наближається кінець року, а це означає, що скоро з’являтиметься все більше інформації про лінійку Samsung Galaxy S23, реліз якої заплановано на початок 2023-го. Так, сьогодні до мережі потрапили перші якісні рендери базової моделі сімейства – опублікував їхній відомий техношпигун OnLeaks.

Чутки, що новинка буде практично копією попередника, підтверджуються. Єдиною відмінністю Galaxy S23 від Galaxy S22 стане оформлення камер. Три зовнішньо ідентичні об’єктиви будуть розташовані окремо один від одного прямо на кришці, без спеціального острівця. Габарити залишаться без змін – 146.3 x 70.8 x 7.6 мм, тому для любителів компактних пристроїв новий флагман з 6.1-дюймовим дисплеєм стане чудовим варіантом.

Що стосується процесора, залежно від регіону продажів Galaxy S23 отримає Exynos 2300 або Snapdragon 8 Gen 2, яким асистуватимуть до 12 ГБ оперативної та до 256 ГБ постійної пам’яті. Передбачувана роздільна здатність камер – 50, 12 та 10 МП. Набір преміальний – провідний модуль, ультраширококутний сенсор та телефотооб’єктив. Спереду встановлять фронталку на 12 МП.

З іншого оснащення передбачається підекранний сканер відбитків пальців, стереодинаміки, NFC та бездротова зарядка. Обіцяють швидку зарядку з дроту потужністю 25 Вт. Щоправда, в епоху, коли флагмани конкурентів хизуються цифрами в 100 Вт і більше, «швидкою» вона є лише на словах.