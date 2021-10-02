Samsung і Apple про таке лише мріють: випущено унікальний смартфон-конструктор з гарантією на 5 років

Створено модульний смартфон Fairphone 4 з п’ятирічною гарантією проти одного року на мобільники Xiaomi, Samsung і Apple. Максимально ремонтопридатний смартфон – всі основні модулі в ньому можна замінити самостійно за кілька хвилин за допомогою звичайної викрутки.





П’ять років гарантії

Компанія Fairphone анонсувала унікальний смартфон під назвою Fairphone 4. Таким його робить в першу чергу той факт, що це в буквальному сенсі смартфон-конструктор.

Модульна конструкція Fairphone 4 в рази спрощує його самостійний ремонт в порівнянні з іншими сучасними смартфонами. Друга його особливість полягає в розширеному терміні гарантії, що становить п’ять років з моменту покупки. Це в кілька разів більше, ніж пропонують великі виробники смартфонів.

Процес складання Fairphone 4 максимально спрощений

Наприклад, на мобільників компаній Samsung і Xiaomi термін гарантії в Україні становить рівно один рік, тобто в п’ять разів менше, ніж у Fairphone 4. З Apple все не так однозначно – на одній сторінці її сайту йдеться про один рік гарантії на всі iPhone, тоді як на іншій сказано про дворічну гарантію.

Умови гарантії Samsung

Додатково розробники пообіцяли, що Fairphone 4 гарантовано отримає два великих оновлення Android. Також вони заявили про підтримку програмного забезпечення смартфона до кінця 2025 року.

Ціни і реліз

Розробники вже почали прийом попередніх замовлень на Fairphone 4, він триватиме до 24 жовтня 2021 року, а на наступний день почнуться продажі мобільника. Доступні дві конфігурації: з 6 ГБ оперативної пам’яті і штатним накопичувачем на 128 ГБ за 579 євро і 8/256 ГБ за 649 євро.

Зовнішність смартфона не видає його унікальних особливостей

У комплекті постачання є тільки сам смартфон – все інше, включаючи кабель, розробники виключили з міркувань екології.

Також кожен покупець зможе придбати окремі модулі смартфона для самостійного ремонту. Акумулятор обійдеться в 30 євро, основна камера коштує 80 євро, фронтальна – 30 євро. Купити можна ще дисплей, динамік, задню кришку і роз’єм зарядки, але їх вартість виробник поки не вказує. Для заміни всіх цих компонентів буде потрібно всього один інструмент – звичайна хрестова викрутка. Подібний підхід разом з тривалою гарантією робить смартфон майже вічним.

Сучасне залізо

Як видно з назви, Fairphone 4 – це четверте покоління даної моделі. Нічого спільного з попереднім гаджетом дворічної давності у нього немає, за винятком назви та концепції – «залізо» і дизайн відповідає сучасним вимогам.

Основою смартфона послужив процесор Qualcomm Snapdragon 750G, що вийшов в кінці вересня 2020 р. Чіп набирає 120,3 тис. балів в AnTuTu 5 і 2010 балів в багатоядерному режимі в GeekBench 5 (670 балів в одноядерному).

При собі CPU має вісім ядер в двох нерівних кластерах. Два ядра Kryo 570 Gold (Cortex-A77) працюють на частоті 2200 МГц, а інші шість – це Kryo 570 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц. Процесор виробляється за 8-нанометровими нормами.

Екран Fairphone 4 – це матриця IPS з діагоналлю 6,3 дюйма і роздільною здатністю 2340х1080 пікселів (формат Full HD +). Фронтальна камера на 25 Мп базується на сенсорі Sony IMX576, має діафрагму f / 2,2 і розташовується в V-подібному вирізі у верхній частині дисплея.

По розташуванню камер Fairphone 4 трохи нагадує iPhone 13 Pro

Основна камера тут подвійна. Базовий модуль Sony IMX582 на 48 Мп має діафрагму f / 2,2 і оптичну стабілізацію. Другий сенсор теж 48-мегапіксельний, але це «ультраширік» з функцією макрозйомки, пише портал ArsTechnica. У третьому вирізі на тильній панелі повноцінної матриці немає. Там встановлені сенсор глибини і лазерний автофокус.

Додатково в смартфоні реалізована підтримка мобільних мереж п’ятого покоління, 5G. Для України ця функція зовсім марна через повну відсутність в країні таких мереж.

Інші специфікації

У вартість Fairphone 4 входять два слота під SIM-карт, чіп NFC для безконтактної оплати, модулі Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, 2,4 і 5 ГГц) і Bluetooth 5.1, а також ресивер GPS. Порт зарядки – сучасний USB-C, через нього на потужності до 30 Вт заряджається знімний акумулятор ємністю 3905 мАг.

Перше враження про Fairphone 4

Все «залізо» уміщається в корпусі розмірами 162х76х11 мм і разом з самим корпусом важить 225 грамів. Управляється електроніка прошивкою Android 11.

На додаток до перерахованого смартфон відповідає військовим рекомендаціям MIL-STD 810G, що вказує на його підвищену стійкість до ударів і падінь (в межах розумного). Також у Fairphone 4 є базовий захист від вологи і пилу за стандартом IP54.

Рекордсмен по ремонтопридатності

Історія смартфонів голландської компанії Fairphone почалася в кінці 2013 року з випуском першого їх покоління. У червні 2015 року відбувся дебют Fairphone 2, що отримав ще більш високу ступінь ремонтопридатності і актуальну на той момент електроніку.

Fairphone 3 користувачам довелося чекати до серпня 2019. Восени 2020 року з’явилася його злегка вдосконалена версія 3+.

Fairphone 3+ виявився на момент виходу найбільш ремонтопригодним у всій лінійці, отримавши 8,7 бала з 10 можливих у рейтингу French Repairability Index. Однак новий Fairphone 4 з легкістю обійшов його, набравши 9,2 бали. Для порівняння, новий Apple iPhone 13 Pro заробив лише 5 балів з 10 за шкалою ремонтопридатності авторитетного порталу iFixit.