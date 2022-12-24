Стало відомо, скільки зараз у Росії іранських дронів на озброєнні

Станом на сьогодні у розпорядженні РФ близько 200 дронів іранського виробництва. Всі вони входили до останньої партії, яку у Кремлі замовили та оплатили у грудні 2022 року. До Росії Тегеран направив 250 ударних безпілотників.

Як показала практика, іранські дрони Shahed-136 не є такими небезпечними, як того хотіла Росія. Так, певні незручності вони приносять, але ЗСУ збивають близько 90% запущених по Україні БПЛА. Від початку літа РФ закуповувала їх тисячами.

Останню партію іранських дронів до Росії доставили 17 грудня. У ГУР є дані, які це підтверджують. Вже через два дні їх масово використали для атаки. За один раз країна-терорист запустила 35 безпілотників. Окупант використовує такі БПЛА здебільшого вночі, коли люди знаходяться у своїх домівках та відпочивають. Це дуже низько та підло зі сторони Росії, та інших вчинків ніхто вже й не чекає.

Від таких дронів більше клопоту ніж наслідків. Річ у тім, що їх оснастили звичайними GPS, а не військовими. Саме тому Шахід-136 не високоточний. Так, ми вже бачили приклади того, як цей БПЛА може пролетіти з Криму до Києва 800 км, та замість того, щоб влучити в Укренегро, цілить у житловий будинок через дорогу.

Якщо говорити відкрито, то реально користі від цих дронів дуже мало на фронті. Вони сліпі та глухі. Оператор вводить координати перед запуском Shahed-136, але гарантій що він влучить та поцілить немає. Також безпілотники не мають оптичної системи наведення. Тобто Росія їх використовує просто щоб завдати будь-якої шкоди українцям, і їм абсолютно неважливо, куди влучить зброя: у будинок, у школу, чи у ТЕЦ.