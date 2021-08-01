Складено ТОП-5 смартфонів 2021 року, які можна придбати до 13000 гривень

У 2021 році з бюджетом 10-13 тисяч гривень можна взяти собі потужний смартфон, який буде залишатися актуальним найближчі років 3-4. Якщо ви самі не знаєте, на які саме моделі варто звертати увагу в першу чергу, ця стаття стане в нагоді. У ній зібрані топ 5 кращих телефонів вищезгаданого цінового діапазону.





№5 – Samsung Galaxy A52

Хороший смартфон від улюбленого багатьма корейського бренду. Апарат пропонує власнику 90-герцову AMOLED матрицю, нормальний процесор Snapdragon 720G і квадрокамеру 64 + 12 + 5 + 5 МП з оптичним стабілізатором на головному модулі. Все це доповнюється незвичайним дизайном і корпусом із захистом від води за стандартом IP67.



№4 – Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite – крутий китайський девайс, оснащений плавним 90-герцовим екраном і продуктивним чіпсетом Snapdragin 732G. Його цілком достатньо, щоб на гаджеті можна було комфортно грати в ігри і вирішувати інші завдання. До того ж у Mi 11 Lite в арсеналі стереодинаміки, солідна потрійна камера 64 + 8 + 5 МП і корпус із захистом від води IP53.



№3 – Xiaomi Poco F3

Xiaomi Poco F3 – один з найпотужніших смартфонів за свої гроші. Все завдяки продуктивному Snapdragon 870 під капотом, з яким девайс вибиває 630 тисяч балів в AnTuTu. При цьому китайці не поскупилися на інші життєво важливі спіки: на борту 120-герцовий AMOLED екран, потрійна камера 48 + 8 + 5 МП, добротна 20-мегапіксельна фронталка і батарея ємністю 4520 мАг, якої стабільно вистачає на день автономної роботи.



№2 – OnePlus 8

Минулорічний гаджет подешевшав і став ще більш вигідним придбанням. У його арсеналі 6.55-дюймовий AMOLED екран з частотою оновлення 90 Гц, HDR10 + і підекранним сканером, а також актуальний Snapdragon 865, якому по зубах сучасні ігри. Все це запаковано в стильний корпус з приємного матового скла.



№1 – OnePlus 9R

Новинку китайців рекомендуємо тим, кому вже дуже хочеться 120-герцовий екран. Причому виробник не став приносити на догоду йому продуктивність, за неї відповідає чіпсет Snapdragon 870, що вибиває під 600 тисяч папуг в AnTuTu. Ще один серйозний козир – підтримка реактивної 65-ватної зарядки, яка поповнює батарею 4500 мАг на 100% за 39 хвилин.

