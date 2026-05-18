Xiaomi 17T і 17T Pro показали на промоматеріалах: розкрито ключові характеристики

У мережі з’явилися промоматеріали майбутніх Xiaomi 17T і Xiaomi 17T Pro, які розкривають основні характеристики смартфонів. Судячи з опублікованих рендерів, Xiaomi готує помітне оновлення своєї T-серії з акцентом на автономність, продуктивність і можливості камер.

За даними Notebookcheck, матеріали демонструють характеристики обох моделей, однак частина інформації, зокрема ціни, поки походить від інсайдерів. Тому до офіційної презентації її варто сприймати як попередню.

Що отримає Xiaomi 17T

Базовий Xiaomi 17T має отримати 6,59-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц. За продуктивність відповідатиме чип MediaTek Dimensity 8500, а автономність забезпечить акумулятор ємністю 6500 мА·год.

Окремий акцент зроблено на камері. Смартфон отримає модуль Leica з телефотокамерою, яка підтримуватиме 5-кратний оптичний зум і до 120-кратного цифрового наближення. Також згадується інтеграція AI-функцій у HyperOS.

Очікується, що Xiaomi 17T вийде у версіях із 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ. За попередніми даними, європейські ціни можуть становити 749 євро та 799 євро відповідно, але офіційно Xiaomi їх ще не підтвердила.

Чим відрізнятиметься Xiaomi 17T Pro

Старша модель Xiaomi 17T Pro отримає більший 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 144 Гц. Смартфон має працювати на продуктивнішому чипі MediaTek Dimensity 9500.

Акумулятор у Pro-версії також буде більшим — 7000 мА·год. За даними витоку, смартфон підтримуватиме 100-ватну дротову зарядку та 50-ватну бездротову зарядку.

Камера Xiaomi 17T Pro також створюється у співпраці з Leica. У промоматеріалах згадується 120-кратний AI Ultra Zoom, а в окремих витоках — головний сенсор Light Fusion 950.

За неофіційними даними, Xiaomi 17T Pro продаватиметься у конфігураціях 12/512 ГБ і 12 ГБ / 1 ТБ. Очікувані ціни для Європи — 999 євро та 1099 євро відповідно. Якщо ці дані підтвердяться, новинки стануть дорожчими за попередників і ще ближче підійдуть до флагманського сегмента.

Офіційна презентація Xiaomi 17T і 17T Pro, за даними витоків, може відбутися 28 травня 2026 року. Xiaomi поки не підтвердила всі характеристики та ціни, тому остаточні деталі стануть відомі ближче до анонсу.