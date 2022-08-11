Китай передумав робити “Москвичі” для росіян, але знайшовся інший виробник

Як виявилося, Китай зовсім не поспішає зайняти місце французького концерну Renault, що пішов з росії





Після виходу з рф французького концерну Renault його московський завод перейшов у володіння столичної влади, яка одразу заявила про намір відродити легендарні радянські бренди «Москвич», «Волга» та «Перемога».

Ось тільки, зважаючи на все, самостійно це зробити вони навіть не намагаються. Спочатку активно ходили чутки, що під радянськими марками насправді почнуть випускати китайські автомобілі JAC. А ось тепер виявилося, що Піднебесна не поспішає зайняти місце французів, оскільки побоюється санкцій з боку західних країн, постачальники і ринки яких для китайців набагато важливіші за росію.

Тому тепер заговорили про допомогу з іншої країни, куди екзотичнішої і, найголовніше, вже настільки глибоко зав’язаної у санкціях, що боятися їй просто нічого. Йдеться про Ісламську Республіку Іран, яка тепер прагне стати російським другом №1. Цілком можливо, “Москвичі” випускатиме місцева Iran Khodro.