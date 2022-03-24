Apple нарешті заборонила використовувати російські карти у Apple Pay

Apple заборонила додавати карти “Мир” до Apple Pay. З 24 березня ця функція недоступна, хоча раніше карти можна було прикріпити до сервісу.





Раніше Apple дозволила користувачам із Росії використовувати карти «Мир» для оплати передплат на свої сервіси, але не всі змогли прикріпити до Apple ID свої карти. При цьому компанія заявила, що не накладала заборони на карти “Мир”, а перебої пов’язані з проблемами з боку банку.

Apple призупинила діяльність у Росії у зв’язку з її нападом на Україну. Компанія відмовилася продавати в країні нові iPhone SE, Mac Studio та оновлений iPad Air. Поки що Apple не пішла з російського ринку.

Про те, що Apple Pay перестане працювати з випущеними російськими банками картками Visa та Mastercard, повідомили у Банку Росії 6 березня. Громадяни Росії все ще можуть оплачувати покупки стандартною контактною чи безконтактною карткою всередині країни.

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