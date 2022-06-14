Realme готує оновлення для свого флагманського смартфона: що відомо про Realme GT2 Explorer Master

В мережі ширяться чутки про роботу спеціалістів Realme над оновленим флагманом GT2 Explorer Master. Наразі модель вже має відповідну сертифікацію для продажу в Китаї. На фото корпуса вже помітні особливості дизайну новинки, візуальна частина гаджета дає нам уявлення і про технічні характеристики майбутнього надпотужного телефона.





Новинка матиме досить легкий корпус з вагою до 200 грамів, преміальні матеріали виготовлення та цікаві кольори: білий, зелений та коричневий.

За потужність флагмана відповідатиме топовий процесор від Qualcomm – Snapdragon 8+ Gen 1. Цей 4-нм чіп складається з восьми ядер посиленої потужності та має найменший вплив на батарею смартфона. В іграх та інших ресурсомістких задачах він демонструє високу ефективність, а питання нагріву напевне вирішать встановленням охолоджувальної камери. Буде передбачено три варіанти обсягу пам’яті: 6, 8, 12 ГБ оперативної та 128, 256, 512 ГБ постійної. Безумовно, модулі пам’яті залучать найновішого зразка: LPDDR5 та UFS 3.1.

З великою вірогідністю смартфон отримає 6,7-дюймовий Amoled екран з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення кадрів в 120 Гц. Під екраном буде розміщено дактилоскопічний сканер, а в охайному вирізі в верхній частині розмістять фронтальну камеру.

Основний модуль камери ймовірно отримає три об’єктиви: ширококутний і надширококутний на 50 Мп, а також модуль глибини різкості на 2 Мп. Фронтальна камера отримає роздільну здатність у 16 мегапікселів та алгоритми штучного інтелекту для створення стильного та якісного контенту.

Живлення флагману забезпечить ємна батарея на 5000 мАг, а підтримка швидкої 100-ватної зарядки дасть змогу повністю відновлювати запас енергії всього за 15-20 хвилин.

Ціна смартфона Realme GT2 Explorer Master доки невідома, як і час презентації. Проте вже сьогодні можна говорити про те, що, як і попередник, цей смартфон напевне стане дуже затребуваним в Європі та в Китаї.