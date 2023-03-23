Samsung представила Galaxy M54: середньобюджетний смартфон з підтримкою eSIM

Компанія Samsung представила Galaxy M54, середньобюджетний смартфон, який виділяється тим, що першим у своїй категорії підтримує технологію eSIM, повідомляє Gizmochina.

Ключові особливості Galaxy M54:

6,7-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц

Працює на чіпі Exynos 1380, 8 ГБ оперативної пам’яті, а також 128 ГБ або 256 ГБ пам’яті для зберігання даних

Основна камера: 108-мегапіксельний сенсор з підтримкою OIS, 8-мегапіксельна надширококутна камера та 2-мегапіксельний макромодуль

Фронтальна камера: 32-мегапіксельна селфі-камера

Працює на Android 13 з оболонкою One UI 5.1

Акумулятор на 6 000 мАг з підтримкою 25-ватної зарядки

Сумісність як з фізичними SIM-картами, так і з eSIM

Ціна нового смартфона поки що не розголошується.