Samsung представила Galaxy M54: середньобюджетний смартфон з підтримкою eSIM

Компанія Samsung представила Galaxy M54, середньобюджетний смартфон, який виділяється тим, що першим у своїй категорії підтримує технологію eSIM, повідомляє Gizmochina.
Ключові особливості Galaxy M54:
- 6,7-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц
- Працює на чіпі Exynos 1380, 8 ГБ оперативної пам’яті, а також 128 ГБ або 256 ГБ пам’яті для зберігання даних
- Основна камера: 108-мегапіксельний сенсор з підтримкою OIS, 8-мегапіксельна надширококутна камера та 2-мегапіксельний макромодуль
- Фронтальна камера: 32-мегапіксельна селфі-камера
- Працює на Android 13 з оболонкою One UI 5.1
- Акумулятор на 6 000 мАг з підтримкою 25-ватної зарядки
- Сумісність як з фізичними SIM-картами, так і з eSIM
Ціна нового смартфона поки що не розголошується.
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