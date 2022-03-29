Hardnews

Новий iPhone SE виявився непопулярним

Інсайдер Мін-Чі Ко заявив, що попит на iPhone SE виявився нижчим за очікуваний

29.03.2022
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iPhone SE 3

Авторитетний інсайдер Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo) спростував інформацію про те, що компанія Apple знизила обсяги виробництва смартфонів через дефіцит компонентів. Про це експерт заявив у своєму Twitter .


За словами фахівця, Apple скоротила обсяги виробництва нового iPhone SE через зниження попиту – смартфон виявився менш затребуваним на ринку, ніж очікувалося. Ко зазначив, що на плани компанії, що змінилися, не вплинув карантин у Шанхаї або проблеми з ланцюжками поставок. Як стало відомо автору, постачальники Apple мають усі необхідні деталі для випуску пристроїв.

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Експерт скоригував свій прогноз щодо постачання SE на ринок. Раніше фахівець вважав, що американський IT-гігант виготовить 25-30 мільйонів пристроїв – тепер Мін-Чі Ко вважає, що через зниження попиту Apple випустить не більше 15-20 мільйонів екземплярів.

Також аналітик послався на інтернет-магазин Apple, згідно з яким моделі iPhone SE знаходяться в наявності та доступні для експрес-замовлення. На момент написання нотатки недорогий смартфон можна було придбати в США із швидкою доставкою за один-два дні.

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29.03.2022
1 хвилина на прочитання

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