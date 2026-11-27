Honor готує для наступного флагмана Magic 10 Pro Max найамбітнішу камеру в історії бренду. Відомий китайський інсайдер Digital Chat Station повідомив, що компанія оцінює конфігурацію одразу з трьома 200-мегапіксельними модулями.

Допис з’явився у Weibo. Інсайдер назвав таку схему «агресивною» і уточнив, що всі три камери отримають великі сенсори. Назву смартфона він прямо не вказав, проте профільні видання пов’язують інформацію саме з Magic 10 Pro Max.

Допис Digital Chat Station про три камери на 200 Мп. Джерело: Weibo

Ширококутна камера з великим сенсором

За даними джерела, 200 Мп отримають основна камера, перископний телеоб’єктив і ширококутний модуль. Найцікавіше стосується саме останнього. Його сенсор матиме формат 1/1,5 дюйма, тоді як у нинішньому Magic9 Pro Max ширококутна камера працює з датчиком 1/2,88 дюйма та роздільністю 50 Мп.

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Різниця відчутна. Площа сенсора 1/1,5 дюйма майже вчетверо більша, тож він здатен вловлювати значно більше світла. На практиці це має покращити деталізацію та зменшити шуми на ширококутних кадрах увечері й у приміщеннях, де такі модулі в більшості смартфонів помітно поступаються основній камері.

Втім, Digital Chat Station говорить саме про оцінку варіанта. Остаточного рішення Honor ще не ухвалила, тож конфігурація може змінитися до старту продажів.

Що вміє нинішній Magic9 Pro Max

Honor Magic9 Pro Max. Фото: GSMArena

Magic9 Pro Max представили наприкінці вересня 2026 року. Смартфон уже має дві 200-мегапіксельні камери. Основна побудована на сенсорі 1/1,28 дюйма з діафрагмою f/1.6, а перископ із сенсором 1/1,4 дюйма забезпечує 3,7-кратний оптичний зум. Ширококутний модуль має 50 Мп. Над передачею кольору Honor працювала разом з ARRI, відомим виробником кінокамер.

Також флагман отримав 6,8-дюймовий LTPO OLED-екран з частотою оновлення від 1 до 120 Гц, акумулятор на 8800 мА·год, дротову зарядку на 100 Вт і бездротову на 80 Вт. У Китаї він коштує від 6 499 до 8 499 юанів, тобто приблизно від 38 000 до 49 700 гривень.

Не перший смартфон із трьома камерами на 200 Мп

Така схема вже не новинка для ринку. Першим її запропонував OPPO Find X10 Pro Max з потрійною камерою Hasselblad. Тож якщо інформація підтвердиться, Magic 10 Pro Max стане ще одним флагманом у цьому невеликому клубі, але з помітно більшим сенсором ширококутного модуля, ніж зазвичай.

Детальних характеристик Magic 10 Pro Max поки немає. Попередник вийшов менш ніж два місяці тому, тому наступне покоління варто чекати не раніше другої половини 2027 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Honor Magic 10 може отримати 200-Мп камеру з LOFIC та двошаровий OLED-дисплей. За даними інсайдера Smart Pikachu, компанія замовила спеціальний великий сенсор з технологією розширеного динамічного діапазону, а також тестує панелі Tandem OLED для смартфонів і планшетів.