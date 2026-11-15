Honor Magic 10 може отримати 200-Мп камеру з LOFIC та двошаровий OLED-дисплей

Компанія Honor працює над новими технологіями для майбутньої флагманської серії смартфонів Magic 10. За попередньою інформацією, пристрої можуть отримати 200-мегапіксельну основну камеру з технологією LOFIC, а також дисплей нового покоління Tandem OLED. Про це повідомив відомий інсайдер Smart Pikachu, який опублікував одразу два дописи в китайській соціальній мережі Weibo.

За словами джерела, Honor замовила спеціально розроблений 200-Мп сенсор великого розміру, оснащений технологією LOFIC. Водночас точні характеристики датчика поки залишаються невідомими. Інсайдер також не уточнив, яка саме модель лінійки Honor Magic 10 отримає нову камеру.

Для чого потрібна технологія LOFIC

LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) — технологія, яка дозволяє сенсорам камер захоплювати ширший динамічний діапазон. Вона допомагає зберігати деталі як у світлих, так і в темних ділянках фотографії. Особливо помітною перевага може бути під час нічної зйомки, фотографування проти сонця або в умовах складного освітлення.

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Раніше з’являлася інформація, що Honor випробовує одразу чотири сенсори OmniVision, серед яких є 200-мегапіксельний OVB0D. Проте наразі невідомо, чи використають саме його в майбутній серії Magic 10. Компанія вже експериментувала з подібними рішеннями під час розробки попередніх флагманів, зокрема Honor Magic 9 Pro.

Двошаровий OLED-дисплей для більшої яскравості

Ще одним можливим нововведенням стане використання дисплеїв Tandem OLED. За інформацією Smart Pikachu, Honor тестує такі панелі не лише для смартфонів Magic 10, а й для майбутніх планшетів.

Особливість Tandem OLED полягає у використанні двох світловипромінювальних шарів замість одного. Така конструкція потенційно забезпечує вищу яскравість екрана, покращену енергоефективність і довший термін служби панелі. Водночас фактичні переваги залежатимуть від реалізації технології в конкретному пристрої.

До офіційної презентації серії Honor Magic 10 залишається приблизно рік, тому характеристики смартфонів ще можуть змінитися. Наразі виробник не підтвердив інформацію про новий сенсор камери та використання двошарових OLED-дисплеїв.