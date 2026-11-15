Honor Magic 10 может получить 200-мегапиксельную камеру с LOFIC и двухслойный OLED-дисплей

Компания Honor работает над новыми технологиями для будущей флагманской серии смартфонов Magic 10. По предварительной информации, устройства могут получить 200-мегапиксельную основную камеру с технологией LOFIC, а также дисплей нового поколения Tandem OLED. Об этом сообщил известный инсайдер Smart Pikachu, который опубликовал сразу два поста в китайской социальной сети Weibo.

По словам источника, Honor заказала специально разработанный 200-мегапиксельный сенсор большого размера, оснащенный технологией LOFIC. При этом точные характеристики датчика пока остаются неизвестными. Инсайдер также не уточнил, какая именно модель линейки Honor Magic 10 получит новую камеру.

Для чего нужна технология LOFIC

LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) — технология, позволяющая сенсорам камер охватывать более широкий динамический диапазон. Она помогает сохранять детали как в светлых, так и в тёмных участках фотографии. Это преимущество особенно заметно при ночной съемке, съемке против солнца или в условиях сложного освещения.

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Ранее появлялась информация о том, что Honor тестирует сразу четыре датчика OmniVision, среди которых есть 200-мегапиксельный OVB0D. Однако пока неизвестно, будет ли именно он использоваться в будущей серии Magic 10. Компания уже экспериментировала с подобными решениями при разработке предыдущих флагманов, в частности Honor Magic 9 Pro.

Двухслойный OLED-дисплей для большей яркости

Еще одним возможным нововведением станет использование дисплеев Tandem OLED. По информации Smart Pikachu, Honor тестирует такие панели не только для смартфонов Magic 10, но и для будущих планшетов.

Особенность технологии Tandem OLED заключается в использовании двух светоизлучающих слоев вместо одного. Такая конструкция потенциально обеспечивает более высокую яркость экрана, повышенную энергоэффективность и более длительный срок службы панели. В то же время фактические преимущества будут зависеть от реализации технологии в конкретном устройстве.

До официальной презентации серии Honor Magic 10 остаётся примерно год, поэтому характеристики смартфонов ещё могут измениться. На данный момент производитель не подтвердил информацию о новом сенсоре камеры и использовании двухслойных OLED-дисплеев.