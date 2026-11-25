На официальном сайте Honor незаметно появился новый планшет Pad Z6b. Пока что его можно найти в каталоге для Саудовской Аравии, а цену и дату начала продаж компания обещает объявить позже. Новинка ориентирована на тех, кому нужен большой экран для просмотра видео, обучения и серфинга без переплаты за флагманские характеристики.

Главное в планшете — IPS-дисплей диагональю 11,5 дюйма с разрешением 2508×1504 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Заявленная пиковая яркость составляет 400 нит, а цветовой охват — 100% sRGB. Экран имеет сертификаты TÜV Rheinland, подтверждающие низкий уровень синего света и отсутствие мерцания.

За производительность отвечает чип Snapdragon 685 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Это уровень обычного планшета для повседневных задач, поэтому рассчитывать на ресурсоемкие игры не стоит. Основная камера на 8 Мп имеет автофокус, фронтальная — 5 Мп, а за звук отвечают четыре динамика с отдельными усилителями.

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Аккумулятор имеет ёмкость 8300 мА·ч и поддерживает проводную зарядку мощностью до 45 Вт с помощью оригинального адаптера и кабеля. По словам производителя, в режиме ожидания планшет может проработать до 70 дней.

Новинка работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16. Среди программных возможностей — обмен файлами и синхронизация уведомлений с совместимыми смартфонами Honor, автоматическое преобразование речи в текст и детское приложение Google Kids Space. Для беспроводной связи предусмотрены двухдиапазонный Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а для проводного подключения — порт USB-C. Корпус изготовлен из алюминия, и пока доступен только серый цвет.

Появится ли Pad Z6b в Украине, пока неизвестно. Впрочем, Honor официально представлена на нашем рынке, а предыдущие недорогие планшеты этого бренда продавались в украинских магазинах.