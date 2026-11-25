Пока поклонники OnePlus ждут глобального запуска флагмана OnePlus 16, который уже дебютировал в Китае, в сети появились реальные фото совершенно другой модели. Известный инсайдер Абхишек Ядав опубликовал снимки OnePlus Nord 7 вместе с основными характеристиками.

На фото виден смартфон с глянцевой тёмной задней панелью и бирюзово-зелёной рамкой. В левом верхнем углу расположен большой прямоугольный остров камер со скруглёнными краями. Два объектива расположены вертикально слева, а справа от них находятся вспышка и высокая световая полоса, которая на одном снимке светится янтарным цветом, а на другом отключена. Спереди новинка имеет плоский экран с тонкими рамками и вырезом для фронтальной камеры по центру.

Главная «фишка» дизайна. Вертикальная RGB-полоса в блоке камер, на этом снимке она светится янтарным цветом

По данным инсайдера, OnePlus Nord 7 получит аккумулятор емкостью 9000 мА·ч, процессор MediaTek Dimensity 8500, экран Super AMOLED с частотой обновления 144 Гц и проводную зарядку мощностью 80 Вт. Емкость аккумулятора и мощность зарядки совпадают с OnePlus Nord 6, который вышел в Индии с чипом Snapdragon 8s Gen 4 и AMOLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц. То есть переход на Dimensity 8500 и панель с частотой обновления 144 Гц будет выглядеть как шаг назад в плане производительности и частоты обновления. OnePlus пока не подтверждала никаких характеристик.

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Ожидается, что Nord 7 в первую очередь выйдет в Индии, которая является одним из ключевых рынков для этой серии. О других странах пока ничего не известно. Nord 6 был глобальной версией китайского OnePlus Turbo 6, поэтому вполне вероятно, что в Китае Nord 7 появится под названием Turbo 7.

Точных сроков запуска нет. Nord 6 был представлен 7 апреля, поэтому преемник может выйти примерно в то же время. Впрочем, раз уже появились реальные фото и ключевые характеристики, премьера вполне может состояться и раньше.

Напомним, ранее мы писали о том, что OnePlus представила Turbo 6Vs с аккумулятором емкостью 9000 мА·ч и экраном с частотой обновления 144 Гц.