Pirelli выводит на рынок США свою технологию Cyber Tyre, которая превращает обычную автомобильную шину в источник данных для бортовой электроники. Систему продемонстрировали на автодроме Las Vegas Motor Speedway во время этапа Формулы-1 в Лас-Вегасе, где Pirelli является эксклюзивным поставщиком шин.

Как работает «умная» шина

В каждую шину встроен датчик, который собирает информацию о давлении, температуре, ускорении и идентификаторе самой шины. Данные передаются через Bluetooth и обрабатываются фирменным программным обеспечением Pirelli. По сути, шина, являющаяся единственной точкой контакта автомобиля с дорогой, обретает нечто вроде чувства осязания.

На основе этих данных автомобиль может более точно настраивать работу электронных систем. Совместно с Bosch компания продемонстрировала, как информация от шин в режиме реального времени поступает в ABS, ESP и систему контроля тяги. Например, Cyber Tyre помогает раньше выявлять риск аквапланирования, а ABS получает данные о точке максимального сцепления шины с дорогой, что позволяет сократить тормозной путь. Система контроля тяги, в свою очередь, подстраивается под конкретную модель установленных шин.

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Первым серийным автомобилем с Cyber Tyre в базовой комплектации стал гиперкар Pagani Utopia Roadster. Он распознает установленные шины, подбирает для них настройки систем управления с учётом типа и температуры покрышек, а водитель видит всю информацию на экране мультимедийной системы.

Данные о дорогах и завод стоимостью 1,2 млрд долларов

Эту технологию планируют использовать не только в самих автомобилях. Данные с шин помогут выявлять опасные участки дорог и планировать ремонт дорожного покрытия. Для стран, где состояние дорог оставляет желать лучшего, в том числе и для Украины, такая система могла бы стать полезным источником информации для дорожных служб.

Выпускать Cyber Tyre для американского рынка будут на заводе Pirelli в городе Ром, штат Джорджия. Компания вложит в его расширение около 1,2 млрд долларов, то есть более 50 млрд грн. Программа стартует в 2027 году, а к 2033-му мощность завода постепенно вырастет примерно до 6 млн автомобильных шин в год. Кроме того, там появятся около тысячи новых рабочих мест, роботизированные производственные линии и полностью автоматизированная линия для премиальных шин.