«ПриватБанк» разрешил покупать автомобили в кредит через «Приват24»: как это работает

«ПриватБанк» запустил сервис «АвтоКлик», который позволяет оформить кредит на новый автомобиль без посещения банковского отделения. Предварительное решение обещают вынести за пять минут.

Украинский государственный ПриватБанк ввел новый способ покупки автомобилей в кредит. Отныне клиенты могут подать заявку, выбрать условия финансирования, внести первый взнос и подписать кредитный договор непосредственно в приложении «Приват24». Ранее для оформления автокредита обычно приходилось лично посещать банковское отделение.

Новый сервис получил название «АвтоКлик» и пока ориентирован на покупку новых автомобилей в партнерских автосалонах. При этом полностью дистанционным является именно оформление кредита в банке: покупателю всё равно придётся самостоятельно получить и зарегистрировать приобретённый автомобиль.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Как оформить автомобиль в кредит через «Приват24»

Процедура начинается с выбора автомобиля и кредитной программы. Пользователь может найти подходящее предложение в Приват24 или выбрать автомобиль на онлайн-складе автодилера, сотрудничающего с банком. Далее необходимо указать стоимость автомобиля, желаемый срок кредитования и размер первоначального взноса.

По информации «ПриватБанка», предварительное решение о предоставлении кредита можно получить примерно за пять минут. Однако это не означает, что банк гарантированно одобрит финансирование каждому заявителю или что всю процедуру покупки автомобиля можно завершить за столь короткое время.

Дальнейшие действия зависят от того, где покупатель выбрал автомобиль. Если автомобиль находится на онлайн-складе партнера, информация о нём автоматически передаётся в Приват24. Если же у автосалона нет соответствующей интеграции, клиенту необходимо получить у дилера счёт-фактуру и самостоятельно загрузить её в приложение.

После согласования условий покупатель оформляет договор купли-продажи с автосалоном. Первый взнос, банковские комиссии и страхование КАСКО можно оплатить через Приват24, а кредитный договор и страховые документы подписать с помощью электронной подписи SmartID. После завершения оформления остается забрать автомобиль у дилера и зарегистрировать его.

Какие расходы предусмотрены и на что следует обратить внимание

Новая услуга упрощает процедуру оформления автокредита, но не меняет его финансовую суть. Покупатель, как и раньше, выплачивает проценты за пользование заемными средствами и дополнительные платежи, предусмотренные конкретной программой кредитования.

В «ПриватБанке» поясняют, что условия могут различаться в зависимости от марки автомобиля, партнерской программы, размера аванса и срока погашения. Благодаря договоренностям с импортерами и дилерами для отдельных моделей могут действовать специальные кредитные предложения.

Особого внимания заслуживает страхование КАСКО. Банк позволяет оплатить его сразу или включить стоимость в ежемесячные платежи. Второй вариант снижает первоначальные расходы, но увеличивает регулярную финансовую нагрузку на покупателя.

Перед подписанием договора следует проверить не только указанную процентную ставку, но и реальную годовую процентную ставку, общую сумму выплат, банковские комиссии, стоимость страхования и другие сопутствующие платежи. В частности, при первой регистрации автомобиля могут возникнуть дополнительные расходы, которые не входят в его первоначальную цену.

Важно также учитывать, что «АвтоКлик» в настоящее время сотрудничает с автосалонами, подключенными к соответствующей программе ПриватБанка. Поэтому оформить таким образом кредит на любой автомобиль у частного продавца не получится.

Запуск сервиса, прежде всего, меняет организационную сторону приобретения автомобиля. Клиентам больше не нужно посещать банк для оформления кредитных документов, однако выбор автомобиля, согласование финансирования, страхование и государственная регистрация остаются обязательными этапами покупки.