ПриватБанк дозволив купувати автомобілі в кредит через Приват24: як це працює

ПриватБанк запустив сервіс «АвтоКлік», який дозволяє оформити кредит на новий автомобіль без відвідування банківського відділення. Попереднє рішення обіцяють за п’ять хвилин.

Український державний ПриватБанк запровадив новий спосіб придбання автомобілів у кредит. Відтепер клієнти можуть подати заявку, вибрати умови фінансування, сплатити перший внесок та підписати кредитний договір безпосередньо у застосунку Приват24. Раніше для оформлення автокредиту зазвичай доводилося особисто відвідувати банківське відділення.

Новий сервіс отримав назву «АвтоКлік» і поки орієнтований на придбання нових автомобілів у партнерських автосалонах. При цьому повністю дистанційним є саме банківське оформлення кредиту: отримувати та реєструвати придбану машину покупцеві все одно доведеться окремо.

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Як оформити автомобіль у кредит через Приват24

Процедура починається з вибору автомобіля та кредитної програми. Користувач може знайти відповідну пропозицію у Приват24 або вибрати машину на онлайн-складі автодилера, який співпрацює з банком. Далі потрібно вказати вартість автомобіля, бажаний термін кредитування та розмір початкового внеску.

За інформацією ПриватБанку, попереднє рішення щодо надання кредиту можна отримати приблизно за п’ять хвилин. Однак це не означає, що банк гарантовано погодить фінансування кожному заявнику або що всю процедуру купівлі автомобіля можна завершити за такий короткий час.

Подальші дії залежать від того, де покупець вибрав машину. Якщо автомобіль є на онлайн-складі партнера, інформація про нього автоматично передається до Приват24. Якщо ж автосалон не має відповідної інтеграції, клієнтові потрібно отримати в дилера рахунок-фактуру та самостійно завантажити його у застосунок.

Після погодження умов покупець оформлює договір купівлі-продажу з автосалоном. Перший внесок, банківські комісії та страхування КАСКО можна оплатити через Приват24, а кредитний договір і документи страхування підписати електронним підписом SmartID. Після завершення оформлення залишається забрати автомобіль у дилера та зареєструвати його.

Які витрати передбачені та на що звернути увагу

Нова послуга спрощує процедуру оформлення автокредиту, але не змінює його фінансової суті. Покупець, як і раніше, сплачує відсотки за користування позиченими коштами та додаткові платежі, передбачені конкретною програмою кредитування.

У ПриватБанку пояснюють, що умови можуть відрізнятися залежно від марки автомобіля, партнерської програми, розміру авансу та строку погашення. Завдяки домовленостям з імпортерами й дилерами для окремих моделей можуть діяти спеціальні кредитні пропозиції.

Окремої уваги заслуговує страхування КАСКО. Банк дозволяє оплатити його відразу або включити вартість до щомісячних платежів. Другий варіант зменшує початкові витрати, але збільшує регулярне фінансове навантаження на покупця.

Перед підписанням договору варто перевірити не лише зазначену процентну ставку, а й реальну річну процентну ставку, загальну суму виплат, банківські комісії, вартість страхування та інші супутні платежі. Зокрема, під час першої реєстрації автомобіля можуть виникати додаткові витрати, які не входять до його початкової ціни.

Важливо також враховувати, що «АвтоКлік» наразі працює з автосалонами, підключеними до відповідної програми ПриватБанку. Тому оформити таким способом кредит на довільний автомобіль від приватного продавця не вийде.

Запуск сервісу насамперед змінює організаційну частину придбання машини. Клієнтам більше не обов’язково відвідувати банк для оформлення кредитних документів, проте вибір автомобіля, погодження фінансування, страхування та державна реєстрація залишаються необхідними етапами покупки.