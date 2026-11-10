Samsung Galaxy S27, S27+, S27 Pro та S27 Ultra: розкрито характеристики камер усіх чотирьох смартфонів

Компанія Samsung готує серію флагманських смартфонів Galaxy S27, яка, за попередніми даними, складатиметься з чотирьох моделей. Окрім стандартних Galaxy S27, S27+ та S27 Ultra, до лінійки може приєднатися компактніший Galaxy S27 Pro. Видання SammyGuru отримало інформацію про сенсори камер, які Samsung розглядає для майбутніх пристроїв. Судячи з витоку, масштабного оновлення камер очікувати не варто, хоча деякі цікаві зміни все ж заплановані.

Galaxy S27 та S27+ отримають знайомі камери

Молодші моделі серії, ймовірно, збережуть практично незмінну конфігурацію камер. Основний модуль матиме роздільну здатність 50 Мп і використовуватиме сенсор Sony IMX955 або Samsung S5KGNG. Останній уже встановлюється в Galaxy S26 та S26+. Наразі невідомо, який саме варіант обере виробник і чи використовуватимуться обидва залежно від ринку.

Ультраширококутна камера отримає 12-мегапіксельний сенсор Sony IMX564, який Samsung застосовує ще з часів Galaxy S23. За трикратне оптичне наближення відповідатиме телефотомодуль із сенсором Samsung S5K3K1. Для фронтальної камери компанія тестує два варіанти: Samsung S5K3LU та Sony IMX874.

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Таким чином, власникам попередніх поколінь смартфонів Galaxy навряд чи варто очікувати суттєвого покращення фотографічних можливостей молодших моделей. Основні зміни можуть стосуватися програмної обробки зображень.

Galaxy S27 Pro та S27 Ultra отримають 200-мегапіксельні камери

Набагато цікавішою виглядає конфігурація старших моделей. За інформацією джерела, Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra використовуватимуть однаковий основний 200-мегапіксельний сенсор Samsung S5KHP6. Він побудований на оновленій архітектурі HP6 та дозволяє створювати фотографії з роздільною здатністю 16 320 × 12 240 пікселів.

Обидва смартфони також отримають 50-мегапіксельну ультраширококутну камеру із сенсором Samsung S5KJN3 або Sony IMX855. Фронтальна камера матиме роздільну здатність 16 Мп і використовуватиме новий сенсор Samsung S5K2P5, який, імовірно, стане наступником S5K2P2.

Головна відмінність між Galaxy S27 Pro та Ultra полягатиме в можливостях оптичного наближення. Версія Pro отримає телефотокамеру з трикратним зумом на базі Samsung S5K3LD, який уже використовується в Galaxy S26 Ultra. Натомість Galaxy S27 Ultra оснастять модулем із п’ятикратним оптичним наближенням та сенсором Sony IMX855 або Samsung S5KJN3.

Цікаво, що Samsung може відмовитися від окремої телефотокамери з трикратним зумом у Galaxy S27 Ultra. Якщо інформація підтвердиться, усі чотири смартфони серії матимуть по три основні камери на задній панелі.

Попередні характеристики камер виглядають так:

Модель Основна Ультраширококутна Телефото Galaxy S27 50 Мп 12 Мп 3× Galaxy S27+ 50 Мп 12 Мп 3× Galaxy S27 Pro 200 Мп 50 Мп 3× Galaxy S27 Ultra 200 Мп 50 Мп 5×

Загалом Samsung, схоже, планує не стільки революційне оновлення камер, скільки перерозподіл можливостей між моделями. Поява Galaxy S27 Pro дозволить покупцям отримати 200-мегапіксельну камеру без необхідності купувати найдорожчу версію Ultra. Водночас усі наведені характеристики поки базуються на витоках і можуть змінитися до офіційної презентації смартфонів.