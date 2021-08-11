Нова реальність – літаюча мобільна станція LTE

Зазвичай мобільні станції встановлюють на дахах будинків, трубах котелень, спеціальних вежах або стовпах. Але літаюча станція – це щось на межі фантастики. Так думали і ми поки не дізналися, що такі станції вже існують.





Їх поява стала можливою завдяки розвитку безпілотних літальних апаратів, тобто дронів. Раніше вони були просто іграшками, але тепер активно використовуються в професійних цілях і навіть для доставки вантажів. Саме висока вантажопідйомність сучасних дронів і дозволила створити літаючу мобільну станцію.

Розробкою і експлуатацією цього чуда техніки займаються в США співробітники великої телекомунікаційної компанії – AT & T. Свою розробку вони назвали, м’яко кажучи, не дуже поетично – “літаюча корова”. По-англійськи “корова” – COW, а це абревіатура від Cell on wings, тобто “сота на крилах”.

Так виглядає “літаюча корова” стільникового оператора AT & T

В основі роботи “літаючої корови” лежить фемтостільники стандарту 4G – LTE. Головна відмінність фемтосоти від звичайного стільника на класичній мобільній вишці лише в радіусі дії. Інші можливості цієї літаючої станції для абонентів аналогічні.

Для постачання електроенергії і управління дроном від нього на пульт оператора йде пучок проводів. З одного боку це обмежує мобільність дрона, так як летіти він може лише поруч з наземним пультом управління. Але, в той же час, це істотно підвищує час його безперервної роботи, а також забезпечує максимальну безпеку, оскільки створити перешкоди в радіоканалі управління або зовсім перехопити управління – не вийде.

Електроживлення і управління дроном здійснюється по дроту, що йде до наземного пульта управління

Це особливо важливо, тому що використовувати таку літаючу мобільну станцію оператор передбачає в першу чергу на масових заходах. Наприклад, під час концертів, фестивалях, спортивних заходах. Тобто там де зазвичай використовують мобільні (пересувні) стільникові станції наземного виконання. Але їх, на відміну від дронів розгортати і доставляти на місце заходу куди складніше.

Транспортний канал до центру мережі від літаючої станції забезпечується за допомогою супутникового каналу, що значно полегшує налаштування дрона, а також істотно розширює можливу географію його використання. Це особливо важливо з урахуванням другої мети використання цього винаходу – в місцях надзвичайних ситуацій і стихійних лих.

Літаюча мобільна станція пов’язана з центром мережі через супутниковий канал

На жаль, знайти докладні характеристики на сайті оператора нам не вдалося. Але там повідомляється про багаторазове використання цієї літаючої мобільної станції в реальних ситуаціях. Сподіваємося, що аналогічні пристрої з’являться і в нашій країні, оскільки їх використання в Україні ще більш актуально з урахуванням великих відстаней.