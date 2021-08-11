MIUI 12.5 Enhanced: що змінилося і які моделі смартфонів отримають її першими?

Здається в Xiaomi працюють досить забобонні люди, адже на минулій презентації була представлена ​​не тринадцята версія, як всі очікували, а «MIUI 12.5 Enhanced».





Не хочемо займати ваш час, тому по пунктам перерахуємо все що було додано, покращено і доопрацьовано, а також розповімо хто отримає оновлення одним з перших.

Атомізована пам’ять

Якщо говорити простою мовою – це глобальний перегляд принципів розподілу оперативної пам’яті на вашому смартфоні. Ви напевно помічали, що додатки з кожним роком вимагають все більше і більше, а зображення нижче як можна краще демонструє цей «прогрес».

Апетити середньостатистичного додатка на середньостатистичному смартфоні збільшилися майже в два рази.

У «MIUI 12.5 Enhanced» кешування буде виконуватися в залежності від затребуваності в конкретний момент часу. А розподіл оперативної пам’яті буде відбуватися в доопрацьованому режимі, що дозволить направити більше мегабайт не фоновим процесам, а запущеним на екрані програмам.

Режим фокусування ЦП

У цю затію Xiaomi ми не особливо віримо через те, що вони анонсували новий принцип роботи центрального процесора з 51 сценарієм роботи, при яких потужність спрямована на виконання користувальницьких завдань, а фонові потреби системи придушуються.

Але давайте не будемо забувати, що MIUI це перш за все оболонка, а на чолі стоїть Android. І ми б могли повірити в чудову оптимізацію, якби Xiaomi випустили власну систему з нуля, але цього не сталося.

До того ж уявити, що за рік їм вдалося навчити MIUI управляти сотнями процесорів в тисячах різних смартфонів, досить важко.

Оптимізація зберігання файлів

У Xiaomi підрахували, що за 3 роки використання Android смартфона, швидкість запису / читання файлів падає в середньому на 50 відсотків.

Тому в новій версії оболонки, вони переглянули підхід до кешуванню даних і їх зберігання, завдяки чому в 10 разів знизили уповільнення.

Якщо це дійсно так, то в пам’яті наших смартфонів буде створюватися менше непотрібних файлів і це без сумніву плюс.

Розумний баланс

Якщо не вдаватися в технічні нетрі, то в новій версії оболонки, нарешті звернули увагу на жахливу оптимізацію енергоспоживання.

Тепер (за словами Xiaomi) вдалося добитися значного зниження витрати заряду акумулятора, за рахунок нових алгоритмів оптимізації. Наприклад в Mi 11 Ultra вийшло знизити витрату на 10%, але давайте не забувати про троттлінг з яким у 888 великі проблеми і вони навряд чи вирішаться найближчим часом.

Коли вийде і хто отримає?

Перші версії з’являться вже 13 серпня. Список моделей «першої хвилі», чиї власники отримають оновлення, виглядає так: Xiaomi MIX 4, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10S, Mi 10, Redmi K40 (POCO F3 / Mi 11X), Redmi K40 Pro (Mi 11i), Redmi K30S Ultra (Mi 10T), Redmi K30 Pro (POCO F2 Pro). Але не поспішайте засмучуватися, адже на офіційному сайті є одне дуже важливе уточнення:

А значить список смартфонів не остаточний, буде поповнюватися і ми природно будемо знайомити вас з усіма істотними змінами і публікувати версії системних додатків з новою оболонкою.