Підроблений сайт «Нової пошти» використовується шахраями для ошуканства українців

Згідно з повідомленнями представників правоохоронних органів, все більше шахраїв вдаються до підроблення сайту «Нової пошти» для обману покупців на OLX. Найчастіше схема використовується під час оформлення доставки вантажів через OLX-доставку, кількість жертв обчислюється тисячами.





Як застосовується сайт в афері

Правоохоронці повідомляють, що «липовий» сайт створений з однією метою – приспати пильність жертви, щоб вона надала дані своєї картки. Для цього створюється спеціальний сайт, який копіює ресурс «Нової пошти» і представляється транспортним відділом компанії.

Сама афера складається з декількох етапів

Викладання товару. На OLX з’являється товар, ціна якого сильно знижена в порівнянні з іншими оголошеннями. Найчастіше таких товарів з одного аккаунту продається відразу кілька. Коли потенційна жертва «клює», з нею ведеться діалог, в якому шахрай «обробляє» співрозмовника і виводить на покупку. Оформлення угоди. Після переговорів шахрай нібито проводить оплату за доставку на фейковому сайті «Нової пошти», заявляючи, що гроші зарезервовані в сервісі. Як доказ злочинець пересилає копію товаротранспортної накладної. Вона оформлена за всіма правилами, але є лише копіркою реального документа. Оплата товару. Тепер жертва повинна внести свою частину грошей на тому ж сайті. Для цього на ресурсі є спеціальна сторінка, на якій потрібно ввести всі дані вашої карти, включаючи секретні. Крадіжка грошей. Після того, як дані користувача з’являються в руках у злочинця, він заходить в банківський акаунт жертви і переводить собі всі гроші. Іноді також оформляється кредит на ім’я користувача.

Судячи з кількості коментарів під записом, на цей прийом уже потрапили тисячі українців.