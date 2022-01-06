Складено рейтинг кращих сервісів для перегляду контенту в 4К

Підтримка відео в 4K вже не здається чимось незвичайним: багато телевізорів мають таку роздільну здатність. Але де дивитися контент у високій якості? Редакція GSMinfo вивчила, що насправді пропонують онлайн-кінотеатри, рекламуючи контент у популярному форматі 4K, і на яких платформах можна знайти фільми у цій роздільній здатності.





Що таке “справжнє” 4K?

Дисплеї з роздільною здатністю 4K відображають близько 8 млн. пікселів, що приблизно в 4 рази більше від Full HD і в 23 рази — стандартної чіткості цифрового мовлення SDTV. Для користувача це означає, що картинка на екрані матиме особливо високу деталізацію.

У 4K-телевізорах використовується формат 3840 х 2160 пікселів, що отримав назву Ultra HD (UHD). Камери з підтримкою 4K можуть знімати і у вищій роздільній здатності, 4096 х 2160 пікселів (Cinema 4K). Тобто UHD – це 4K, але 4K – не завжди Ultra HD. Щоб не плутатися в термінології, у статті вважатимемо ці позначення синонімами.

Що 4К дає звичайному користувачеві?

На смартфоні та телевізорі з невеликою діагоналлю різницю між 4K та Full HD не побачити. Чіткість та реалістичність картинки можна оцінити з 1,5 метрів на екранах з діагоналлю від 55″ і з 2 метрів і більше – на телевізорах від 85″.

Відзначимо, що є поняття нативного 4K – це справжнє 4K, тобто те відео, яке спочатку зняте у високій якості. Багато онлайн-кінотеатрів пропонують під виглядом 4K відеоролики, роздільна здатність яких збільшена штучно. Деякі телевізори самостійно можуть масштабувати відео до 4K, домальовуючи мільйони пікселів, надаючи їм усереднені значення в порівнянні з сусідніми точками. Цей процес також називається апскейлінгом.

Якість масштабованих роликів залежить від дозволу вихідного відео та алгоритму апскейлінгу, який використовує телевізор.

Що потрібно для перегляду відео в 4K?

Безумовно, вам знадобиться телевізор з діагоналлю бажано не менше 55″, що підтримує надвисоку роздільну здатність. Також слід врахувати такі моменти.

Якщо ви збираєтеся транслювати 4K-контент з ПК, то мінімальні вимоги для нього: Intel Core i5 9400 або AMD Ryzen 5 1600, графіка – GeForce GTX 1050 Ti /GTX 1060; Windows 10 з кодеком HEVC , MacOS 11, Android TV від версій 6.0 або 8.0 (залежить від стрімінгового сервісу). При цьому з дисплеєм ПК повинен з’єднуватися HDMI 2.1 Premium High Speed, Display Port 1.2 з підтримкою частоти 60 Гц або Display Port 1.3 з 75-120 Гц. Для перегляду відео онлайн телевізор повинен підтримувати підключення до інтернету (або вам знадобиться телеприставка). Якщо трансляція йде через підключення HDMI, версія інтерфейсу має бути не нижчою за 2.0. Для відтворення 4K-контенту підійдуть кабелі High Speed, Premium High Speed ​​та Ultra High Speed. Мінімальна рекомендована швидкість інтернет-з’єднання для потокової трансляції 4K – 25 Мбіт/с . Майте на увазі, що з’єднання по кабелю вважається більш надійним, а швидкість проводу в середньому вище, ніж при бездротовому підключенні. Якщо бездротове з’єднання, то стандарти Wi-Fi 802.11a/b/g для трансляції 4K не підійдуть. Таким чином, якщо маршрутизатор або телевізор працює за застарілим протоколом, подивитися контент у 4K не вдасться.

Стрімінгові сервіси: де дивитися контент у 4K

Нижче ми розглянули сервіси та онлайн-кінотеатри, що працюють в Україні, які пропонують найбільшу кількість фільмів в 4K.

Майте на увазі, що на всіх платформах підписки доступна лише частина контенту надвисокої чіткості. Це пов’язано з вимогами кінокомпаній-правовласників. Нові фільми в 4K, швидше за все, доведеться брати в оренду або купувати окремо.

SWEET.TV

sweet.tv – одні із лідерів ринку ОТТ-сервісів і представлені на всій території України.

Іншими словами, ОТТ-сервіс часто називають стрімінговою платформою. Що це означає? Простіше кажучи, сервіс передає ТБ- і відеосигнал у реальному часі через інтернет. Тобто контент можна дивитися на будь-якому пристрої, звідки завгодно і коли завгодно. Для цього потрібно всього-на-всього під’єднатися до мережі. На платформі представлені національні, преміальні та міжнародні телеканали, а також кінозал із рейтинговими голівудськими фільмами, прем’єрами та мультфільмами. Крім цього, зібрано бібліотеку із кращими світовими серіалами. На платформі sweet.tv представлені 227 телеканалів національного і преміального HD-телебачення. Сімейна передплата Можна підключити 5 пристроїв за ціною одного тарифу. Тобто у межах кожного підключення одночасно можна дивитися контент на 5 різних девайсах. А ще це дозволяє почати перегляд на одному пристрої, а потім продовжити на іншому. Культові фільми з українською доріжкою від Disney, Universal, Paramount та Sony вже включені в стандартний тариф sweet.tv. Тож ви зможете переглядати їх без додаткових платежів. А ще сервіс здійснює власний ексклюзивний дубляж обраних голівудських кінохітів українською мовою. Підписка від 99 грн. на місяць.

IVI

IVI контролює майже значну частину українського ринку потокових відеосервісів. У медіатеці кінотеатру понад 800 фільмів надвисокої чіткості, з них 2/3 – нативні.

Переваги сервісу:

частина 4K-контенту надається безкоштовно (в основному документальні стрічки та старі фільми);

дружній до користувача інтерфейс, високий рівень юзабіліті;

багата медіатека (понад 80 тис. фільмів та серіалів);

підтримка AFR — автоматичне підстроювання частоти кадрів під обладнання користувача, що дозволяє уникнути ривків/стробів у динамічних сценах.

На жаль, у багатьох фільмах звукова доріжка видається у форматі PCM 2.0 при заявленому звуку 5.1. А купуючи передплату (79 грн. на місяць, 1 грн за перші 2 тижні), доступ до всього контенту ви не отримаєте. Новинки кінематографа доведеться брати в оренду чи купувати.

MEGOGO

MEGOGO входить до топ сервісів за кількістю 4K-контенту. У медіатеці більше 800 відео з роздільною здатністю 4K. Основна проблема кінотеатру – невелика кількість нативного контенту. Близько 90% UHD тут – масштабовані фільми. Простіше кажучи, “розтягнуті” до 4K.

Доступ до UHD-контенту пропонується за підпискою від 99 грн.

Серед недоліків кінотеатру зазначимо, що він не підтримує автоматичного перемикання частоти кадрів (AFR). Також у багатьох фільмах заявлено п’ятиканальну звукову доріжку, але при виборі 5.1 зображення йде без звуку.

OKKO

Наразі OKKO також входить до трійки лідерів за кількістю контенту надвисокої чіткості.

Переважна більшість UHD-фільмів у медіатеці OKKO – нативні відео. Проте в описі кількох фільмів вказано озвучення з Dolby Atmos, хоча за фактом видається звук Dolby Digital Plus. Ще один недолік – відсутність підтримки AFR.

Apple TV+

Apple TV+ пропонує найякісніший і доступніший контент у 4K, причому унікальний, у тому числі власного виробництва. Лише 4,99$ на місяць після 7 днів безплатного пробного періоду або три місяці при покупці пристрою Apple – безкоштовно. Проте більшу частину фільмів та серіалів доведеться дивитися мовою оригіналу з субтитрами.

Що стосується якості, то бітрейт відео тут становить 26-29 Мбіт/с з піками до 41 Мбіт/с, а в додатку підтримується автоматичне підстроювання частоти кадрів. Усі нові фільми надвисокої чіткості, зняті Apple Originals, йдуть із Dolby Vision. Усього у відповідному розділі — трохи більше 100 фільмів у 4K, але бібліотека постійно розширюється.

Найкращу якість можна отримати з телеприставкою Apple TV 4K: у ній реалізована повноцінна підтримка Dolby Atmos, Dolby Digital Plus 7.1, HDR10 та Dolby Vision. Також Apple TV 4K вміє автоматично підлаштовувати частоту вихідного сигналу під частоту кадрів UHD-контенту. Це допомагає уникнути стробів («мікроривків») у динамічних сценах.

Всупереч поширеній помилці, сервіс працює не тільки на пристроях Apple. У списку підтримуваного обладнання – смарт-телевізори з підтримкою AirPlay 2 від Panasonic, HiSense, TCL, Sony, Roku, Samsung, Visio та Philips; приставки Xbox, PS4 та PS5 та інші.

Netflix

Найпопулярніший стрімінговий сервіс у світі, з плюсів якого відзначимо повноцінну підтримку Dolby Vision та HDR, а також автоматичне перемикання частот кадрів 24/50/60 fps. Якщо ваш пристрій не підтримує Dolby Vision, потокове мовлення буде йти у HDR 10.

З офіційною українською озвучкою Netflix почав працювати відносно недавно, тому кількість україномовного контенту на сервісі поки що невелика. Також може відштовхнути вартість передплати – 9.99 євро на місяць за тарифний план з доступом до 4K-відео з чотирьох різних пристроїв.

Щоб знайти відповідний контент, потрібно задавати пошук за словами 4K або UltraHD та відбирати відео вручну. На жаль, бітрейт відео – на рівні типового онлайн-кінотеатру (до 16 Мбіт/с). У цьому плані Netflix відстає від Apple TV+.