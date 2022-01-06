Складено рейтинг кращих сервісів для перегляду контенту в 4К
Підтримка відео в 4K вже не здається чимось незвичайним: багато телевізорів мають таку роздільну здатність. Але де дивитися контент у високій якості? Редакція GSMinfo вивчила, що насправді пропонують онлайн-кінотеатри, рекламуючи контент у популярному форматі 4K, і на яких платформах можна знайти фільми у цій роздільній здатності.
Що таке “справжнє” 4K?
Дисплеї з роздільною здатністю 4K відображають близько 8 млн. пікселів, що приблизно в 4 рази більше від Full HD і в 23 рази — стандартної чіткості цифрового мовлення SDTV. Для користувача це означає, що картинка на екрані матиме особливо високу деталізацію.
У 4K-телевізорах використовується формат 3840 х 2160 пікселів, що отримав назву Ultra HD (UHD). Камери з підтримкою 4K можуть знімати і у вищій роздільній здатності, 4096 х 2160 пікселів (Cinema 4K). Тобто UHD – це 4K, але 4K – не завжди Ultra HD. Щоб не плутатися в термінології, у статті вважатимемо ці позначення синонімами.
Що 4К дає звичайному користувачеві?
На смартфоні та телевізорі з невеликою діагоналлю різницю між 4K та Full HD не побачити. Чіткість та реалістичність картинки можна оцінити з 1,5 метрів на екранах з діагоналлю від 55″ і з 2 метрів і більше – на телевізорах від 85″.
Відзначимо, що є поняття нативного 4K – це справжнє 4K, тобто те відео, яке спочатку зняте у високій якості. Багато онлайн-кінотеатрів пропонують під виглядом 4K відеоролики, роздільна здатність яких збільшена штучно. Деякі телевізори самостійно можуть масштабувати відео до 4K, домальовуючи мільйони пікселів, надаючи їм усереднені значення в порівнянні з сусідніми точками. Цей процес також називається апскейлінгом.
Якість масштабованих роликів залежить від дозволу вихідного відео та алгоритму апскейлінгу, який використовує телевізор.
Що потрібно для перегляду відео в 4K?
Безумовно, вам знадобиться телевізор з діагоналлю бажано не менше 55″, що підтримує надвисоку роздільну здатність. Також слід врахувати такі моменти.
- Якщо ви збираєтеся транслювати 4K-контент з ПК, то мінімальні вимоги для нього: Intel Core i5 9400 або AMD Ryzen 5 1600, графіка – GeForce GTX 1050 Ti /GTX 1060; Windows 10 з кодеком HEVC , MacOS 11, Android TV від версій 6.0 або 8.0 (залежить від стрімінгового сервісу). При цьому з дисплеєм ПК повинен з’єднуватися HDMI 2.1 Premium High Speed, Display Port 1.2 з підтримкою частоти 60 Гц або Display Port 1.3 з 75-120 Гц.
- Для перегляду відео онлайн телевізор повинен підтримувати підключення до інтернету (або вам знадобиться телеприставка).
- Якщо трансляція йде через підключення HDMI, версія інтерфейсу має бути не нижчою за 2.0. Для відтворення 4K-контенту підійдуть кабелі High Speed, Premium High Speed та Ultra High Speed.
- Мінімальна рекомендована швидкість інтернет-з’єднання для потокової трансляції 4K – 25 Мбіт/с . Майте на увазі, що з’єднання по кабелю вважається більш надійним, а швидкість проводу в середньому вище, ніж при бездротовому підключенні.
- Якщо бездротове з’єднання, то стандарти Wi-Fi 802.11a/b/g для трансляції 4K не підійдуть. Таким чином, якщо маршрутизатор або телевізор працює за застарілим протоколом, подивитися контент у 4K не вдасться.
Стрімінгові сервіси: де дивитися контент у 4K
Нижче ми розглянули сервіси та онлайн-кінотеатри, що працюють в Україні, які пропонують найбільшу кількість фільмів в 4K.
Майте на увазі, що на всіх платформах підписки доступна лише частина контенту надвисокої чіткості. Це пов’язано з вимогами кінокомпаній-правовласників. Нові фільми в 4K, швидше за все, доведеться брати в оренду або купувати окремо.
SWEET.TV
sweet.tv – одні із лідерів ринку ОТТ-сервісів і представлені на всій території України.
Іншими словами, ОТТ-сервіс часто називають стрімінговою платформою. Що це означає? Простіше кажучи, сервіс передає ТБ- і відеосигнал у реальному часі через інтернет. Тобто контент можна дивитися на будь-якому пристрої, звідки завгодно і коли завгодно. Для цього потрібно всього-на-всього під’єднатися до мережі.
На платформі представлені національні, преміальні та міжнародні телеканали, а також кінозал із рейтинговими голівудськими фільмами, прем’єрами та мультфільмами. Крім цього, зібрано бібліотеку із кращими світовими серіалами.
На платформі sweet.tv представлені 227 телеканалів національного і преміального HD-телебачення.
Сімейна передплата
Можна підключити 5 пристроїв за ціною одного тарифу. Тобто у межах кожного підключення одночасно можна дивитися контент на 5 різних девайсах. А ще це дозволяє почати перегляд на одному пристрої, а потім продовжити на іншому.
Культові фільми з українською доріжкою
від Disney, Universal, Paramount та Sony вже включені в стандартний тариф sweet.tv. Тож ви зможете переглядати їх без додаткових платежів. А ще сервіс здійснює власний ексклюзивний дубляж обраних голівудських кінохітів українською мовою.
Підписка від 99 грн. на місяць.
IVI
IVI контролює майже значну частину українського ринку потокових відеосервісів. У медіатеці кінотеатру понад 800 фільмів надвисокої чіткості, з них 2/3 – нативні.
Переваги сервісу:
- частина 4K-контенту надається безкоштовно (в основному документальні стрічки та старі фільми);
- дружній до користувача інтерфейс, високий рівень юзабіліті;
- багата медіатека (понад 80 тис. фільмів та серіалів);
- підтримка AFR — автоматичне підстроювання частоти кадрів під обладнання користувача, що дозволяє уникнути ривків/стробів у динамічних сценах.
На жаль, у багатьох фільмах звукова доріжка видається у форматі PCM 2.0 при заявленому звуку 5.1. А купуючи передплату (79 грн. на місяць, 1 грн за перші 2 тижні), доступ до всього контенту ви не отримаєте. Новинки кінематографа доведеться брати в оренду чи купувати.
MEGOGO
MEGOGO входить до топ сервісів за кількістю 4K-контенту. У медіатеці більше 800 відео з роздільною здатністю 4K. Основна проблема кінотеатру – невелика кількість нативного контенту. Близько 90% UHD тут – масштабовані фільми. Простіше кажучи, “розтягнуті” до 4K.
Доступ до UHD-контенту пропонується за підпискою від 99 грн.
Серед недоліків кінотеатру зазначимо, що він не підтримує автоматичного перемикання частоти кадрів (AFR). Також у багатьох фільмах заявлено п’ятиканальну звукову доріжку, але при виборі 5.1 зображення йде без звуку.
OKKO
Наразі OKKO також входить до трійки лідерів за кількістю контенту надвисокої чіткості.
Переважна більшість UHD-фільмів у медіатеці OKKO – нативні відео. Проте в описі кількох фільмів вказано озвучення з Dolby Atmos, хоча за фактом видається звук Dolby Digital Plus. Ще один недолік – відсутність підтримки AFR.
Apple TV+
Apple TV+ пропонує найякісніший і доступніший контент у 4K, причому унікальний, у тому числі власного виробництва. Лише 4,99$ на місяць після 7 днів безплатного пробного періоду або три місяці при покупці пристрою Apple – безкоштовно. Проте більшу частину фільмів та серіалів доведеться дивитися мовою оригіналу з субтитрами.
Що стосується якості, то бітрейт відео тут становить 26-29 Мбіт/с з піками до 41 Мбіт/с, а в додатку підтримується автоматичне підстроювання частоти кадрів. Усі нові фільми надвисокої чіткості, зняті Apple Originals, йдуть із Dolby Vision. Усього у відповідному розділі — трохи більше 100 фільмів у 4K, але бібліотека постійно розширюється.
Найкращу якість можна отримати з телеприставкою Apple TV 4K: у ній реалізована повноцінна підтримка Dolby Atmos, Dolby Digital Plus 7.1, HDR10 та Dolby Vision. Також Apple TV 4K вміє автоматично підлаштовувати частоту вихідного сигналу під частоту кадрів UHD-контенту. Це допомагає уникнути стробів («мікроривків») у динамічних сценах.
Всупереч поширеній помилці, сервіс працює не тільки на пристроях Apple. У списку підтримуваного обладнання – смарт-телевізори з підтримкою AirPlay 2 від Panasonic, HiSense, TCL, Sony, Roku, Samsung, Visio та Philips; приставки Xbox, PS4 та PS5 та інші.
Netflix
Найпопулярніший стрімінговий сервіс у світі, з плюсів якого відзначимо повноцінну підтримку Dolby Vision та HDR, а також автоматичне перемикання частот кадрів 24/50/60 fps. Якщо ваш пристрій не підтримує Dolby Vision, потокове мовлення буде йти у HDR 10.
З офіційною українською озвучкою Netflix почав працювати відносно недавно, тому кількість україномовного контенту на сервісі поки що невелика. Також може відштовхнути вартість передплати – 9.99 євро на місяць за тарифний план з доступом до 4K-відео з чотирьох різних пристроїв.
Щоб знайти відповідний контент, потрібно задавати пошук за словами 4K або UltraHD та відбирати відео вручну. На жаль, бітрейт відео – на рівні типового онлайн-кінотеатру (до 16 Мбіт/с). У цьому плані Netflix відстає від Apple TV+.
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