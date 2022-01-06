Готується випуск унікального Linux-смартфону за ціною найдешевшого iPhone

До релізу готується смартфон Astro Slide на базі Linux із фізичною клавіатурою на механічних перемикачах. Це горизонтальний слайдер, здатний трансформуватися в міні-ноутбук. Вартість новинки на рівні недорого iPhone SE другого покоління.





Pro-смартфон для «лінуксоїдів»

Linux-смартфон Astro Slide, на розробку якого знадобилося майже два роки, готується до міжнародного релізу. Як пише портал Liliputing, його публічний показ пройде у рамках виставки Consumer Electronics Show 2022 (CES), після чого розробники почнуть готувати його до роздрібного продажу.

За Astro Slide стоїть компанія Planet Computers. Головна особливість даного смартфона ховається в його форм-факторі, дуже модному на зорі епохи Android-смартфонів. Це горизонтальний слайдер, під екраном якого ховається повноцінна п’ятирядна QWERTY-клавіатура.

Теоретично, Astro Slide здатний замінити повнорозмірний Linux-ноутбук у базових завданнях

Смартфон може працювати під управлінням більшості сучасних дистрибутивів Linux, включаючи Ubuntu, але при бажанні на нього можна встановити і Android. Вартість Astro Slide після релізу поки залишається невідомою, але на момент публікації матеріалу він був доступний для замовлення за ціною в межах $600.

Точна дата надходження Astro Slide у продаж невідома. Старт масового виробництва, за планом розробників, очікується одразу після CES 2022, яка йтиме до 7 січня 2022 р. включно.

Вся справа у клавіатурі

Клавіатурі в Astro Slide розробники приділили особливу увагу. Вони вирішили пожертвувати загальною товщиною корпусу та відмовитися від тонких клавіш, зробивши їх об’ємними і тим самим підвищивши зручність друку. Плюс до цього клавіатура тут механічна, а не мембранна.

У смартфоні є підсвічування кнопок, а прошивка доповнена спеціальним програмним забезпеченням для налаштування функціональних клавіш і додаткових функцій.

Смартфон у корпусі ноутбука-трансформера

За планом розробників, Astro Slide випускатиметься з різною розкладкою та гравіюванням кнопок, залежно від країни розповсюдження. Найчастіше це буде QWERTY, для Німеччини передбачена версія QWERTZ, і т. д. Загалом задумані розкладки для 24 мов. Не виключено, що автори зроблять версію із кирилицею на додаток до звичайної QWERTY.

Користуватися клавіатурою можна у двох режимах – мобільному та настільному. Від вибору залежить положення екрана. У першому випадку він перебуватиме в одній площині з клавіатурою, як у інших слайдерів. У настільному режимі екран можна трохи нахилити, і в результаті Astro Slide перетвориться на міні-ноутбук.

Сучасне «залізо» в наявності

На етапі попереднього замовлення Astro Slide стоїть на рівні бюджетного 4,7-дюймового iPhone SE 2020. У Linux-смартфоні є ті ж 128 ГБ ROM на додаток до 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x та екрану Full HD+ (2340×1080 пікселів) на 6,53 дюйми по діагоналі.

Astro Slide зібраний на процесорі Dimensity 900, анонсованому компанією MediaTek наприкінці 2019 р. CPU випускається компанією TSMC за семинанометровим техпроцесом і комплектується 8 ядрами у двох кластерах. У першому знаходяться чотири Cortex-A76 на 2 ГГц, другий зайнятий квартетом менш продуктивних Cortex-A55 з такою самою тактовою частотою. Результат чіпа в AnTuTu 9 – близько 324 тис. балів, у GeekBench 5 – 510 та 1870 балів у одноядерному та багатоядерному режимах відповідно. За обробку графіки відповідає інтегрований прискорювач Mali-G57 MC4.

Додаткові характеристики Astro Slide

У смартфоні Astro Slide розробники передбачили лише дві фотокамери, що для 2022 року вже мало. Фронтальний сенсор робить 13-мегапіксельні знімки, а тильний – 48-мегапіксельні. Інші їх специфікації розробники поки що не повідомляють.

У закритому стані Astro Slide не відрізняється від інших смартфонів, якщо не зважати на товщину корпусу

За роботу всіх компонентів мобільного телефону відповідає акумулятор на 4000 мАг із зарядкою по USB-C. В наявності 10-ватна бездротова зарядка, а також швидка провідна.

Смартфон підтримує мережі п’ятого покоління (5G), має слот для карт пам’яті microSD, модулі Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 та NFC, FM-ресивер, а також приймачі GPS. З цікавих особливостей смартфона слід виділити два порти USB-C, але призначення другого поки що залишається загадкою.

На смартфоні можна запустити, наприклад, Ubuntu

Форм-фактор Astro Slide не дозволив зробити його тонким та легким. За рахунок наявності механічної фізичної клавіатури смартфон важить 300 г при товщині 15 міліметрів. Інші його габарити стандартні – 164 мм заввишки і 77 мм завширшки. На бічний торець смартфона виведено сканер відбитків пальців.

Традиції порушувати не можна

Прем’єра Astro Slide відбулася наприкінці березня 2020 р. Як пише Liliputing, Planet Computers затрималася з його випуском із низки причин, головна серед яких – глобальна пандемія коронавірусу COVID-19. Смартфон був повторно показаний на CES 2021 у січні 2021 р., і розробники заявили про плани з його випуску в червні 2021 р. Проте свій внесок всесвітній брак напівпровідників, спровокований все тією ж пандемією, в результаті чого Astro Slide у продаж не надійшов.

Дефіцит мікросхем, як і раніше, зберігається. Не виключено, що розробники знову перенесуть реліз мобільного телефону, вдруге пославшись на нього.

Варто додати, що багато продуктів компанії були довгобудами. Так, взимку 2017 р. відбувся анонс комунікатора Gemini PDA, поширення якого розтягнулося на понад рік. У листопаді 2018 року Planet Computers показала ще один комунікатор, Cosmo Communicator, і він теж затримався на рік.