АКБ на 10 000 мАч: realme готує новий смартфон

Компанія realme анонсувала новий смартфон, однією з головних особливостей якого стане значна ємність акумулятора. У своєму офіційному акаунті в соцмережі X виробник опублікував тизер, який натякає на рекордний показник.

Раніше realme вже показувала прототип смартфона з батареєю на 10 000 мАг, «упакованою» в корпус товщиною 8,5 мм при вазі всього пристрою в 215 грамів. Судячи з тизера, ємність елемента живлення нової моделі буде як мінімум не менше цього значення.

Поки компанія не розкрила ні комерційну назву нового смартфона, ні його дизайн, але пообіцяла розкрити більше подробиць вже 27 серпня.