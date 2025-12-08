В realme заявили про ріст цін на смартфони

Ринок пам’яті продовжує лихоманити, і наслідки вже починають відчуватися в суміжних галузях. Дефіцит чіпів DRAM і NAND підштовхує виробників до перегляду цін на компоненти, що неминуче відбивається на вартості кінцевих пристроїв. І мова йде не тільки про ринок ПК: під удар, ймовірно, потраплять і смартфони.

На тлі того, що відбувається, все більше топ-менеджерів відкрито попереджають про майбутнє зростання цін. Таку заяву зробив глава з маркетингу realme Френсіс Вонг. За його словами, зростання вартості комплектуючих вже зараз змінює ринок, а в 2026 році тренд тільки посилиться.

Вонг зазначив, що поточні моделі та найближчі новинки стануть свого роду останніми пристроями з вигідним балансом ціни та можливостей. Як приклад він навів нещодавно анонсований realme P4X. Смартфон оснащений 144-герцовим екраном, процесором MediaTek Dimensity 7400 Ultra і акумулятором на 7000 мАг при стартовій ціні близько 179 доларів.

Не тільки realme подає тривожні сигнали. Раніше про неминуче подорожчання попередив президент Xiaomi Лу Вейбін, зазначивши, що вартість нових смартфонів буде вищою, ніж у поточного покоління.