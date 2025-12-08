Трикладний смартфон Xiaomi засвітився в міжнародній базі

У базі даних міжнародної асоціації операторів мобільного зв’язку GSMA виявлено запис про новий пристрій Xiaomi з модельним номером 2608BPX34C, що спровокувало чутки про можливу появу першого в асортименті компанії складного смартфона з трисегментним корпусом. Про це повідомляє видання GizmoChina.

Ідентифікатор моделі не розкриває комерційної назви пристрою, тому точний формат його конструкції залишається неясним. На думку китайських експертів і джерела Digital Chat Station, інформація про розробку «трифолда» є помилковою. Інсайдер назвав такі повідомлення в мережі такими, що вводять в оману, заявивши, що в даний час в Xiaomi немає активного проекту подібного пристрою.

При цьому раніше в патентах компанії з’являлася інформація про пристрій подібного форм-фактора. Як мінімум в одному із запатентованих рішень описується Z-подібна конструкція з горизонтальним блоком камер, яка в розкладеному стані порівнянна за розміром з планшетом. Однак ці документи відображають скоріше дослідницьку роботу, а не готовий до запуску продукт.

Цього року Xiaomi так і не представила очікувану багатьма розкладачку Mix Fold 5. Згідно з поточними даними, вихід такого пристрою запланований на 2026 рік. У зв’язку з цим нова модель 2608BPX34C може виявитися як традиційним книжковим флагманом, так і пристроєм нового типу, вважають в GizmoChina.