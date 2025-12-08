Відома дата виходу нового сезону «Гострих картузів»

Оголошено дату виходу повнометражного фільму-продовження популярного серіалу «Гострі картузи» — «Гострі картузи: Безсмертна людина». Про це повідомляє стрімінгова платформа Netflix.

Фільм вийде в прокат навесні 2026 року — 6 березня. Компанія також опублікувала на своєму сайті постер і перший кадр з нового фільму. Правда, нічого крім профілю головного героя картини Томаса Шелбі (його роль виконав відомий ірландський актор Кілліан Мерфі. — Прим. ред.) на тлі брудної цегляної стіни, там немає.

Творці картини покажуть продовження історії сім’ї Шелбі — через чотири роки після фіналу серіалу, в період початку Другої світової війни.

Раніше в мережі ходили чутки про те, що Кілліан Мерфі може приєднатися до акторського складу нового серіалу про Гаррі Поттера. І не просто приєднається, а зіграє головного антагоніста — Волан-де-Морта.

Втім, пізніше сам актор чутки спростував. Він заявив, що нічого не знає про переговори і зазначив, що «буде дуже складно втілити образ після Рейфа Файнса» (він грав Волдеморта у фільмах про Гаррі Поттера. — Прим. ред.), назвавши його «абсолютною легендою».