Жести під час розмови допомагають звучати переконливіше: вчені

Активно жестикулюєте під час бесіди? Тоді, ймовірно, люди сприймають вашу промову як більш переконливу. Це помітив Джованні Лука Кашіо Ріццо, доцент кафедри маркетингу Університету Південної Каліфорнії, під час проведення нової роботи.

Щоб вивчити, як жести впливають на комунікацію людей, експерт проаналізував тисячі виступів на TED і провів контрольовані експерименти. Відомо, що незалежно від культури всі ми (принаймні, іноді) «розмовляємо» за допомогою рук.

Якщо коротко, то жести дійсно роблять спілкування ефективнішим. Але тільки якщо вони відображають ідею, про яку ви говорите, тобто ілюструють її. Наприклад, якщо мова йде про щось, що знаходиться далі, ви можете розвести руки в сторони.

Всього дослідники вивчили 200 000 відеофрагментів з більш ніж 2000 виступів на TED за допомогою ШІ. Ці результати фахівці поєднали з контрольованими експериментами, де учасники оцінювали підприємців, які презентували свій продукт. В обох випадках результати були однаковими: в TED Talk ілюстративні жести передбачали вищу оцінку аудиторії, а в експериментах 1600 учасників оцінили ораторів, які використовували ілюстративні жести, як більш чітких, компетентних і переконливих.

Але важливо розуміти, що не всі жести допомагають. Рухи, що не відповідають посилу, наприклад, безладне розмахування руками, совіння або вказівка на предмети в просторі, не приносять ніякої користі і можуть навіть відволікати.