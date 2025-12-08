Black Shark готує ігровий планшет на топовому Snapdragon 8s Gen 3

Black Shark опублікувала свіжий тизер, що натякає на швидкий вихід нового пристрою. Мова йде про компактний ігровий планшет.

Згідно з офіційними даними, планшет буде оснащений 8,8-дюймовим екраном і, за чутками, чіпом Snapdragon 8s Gen 3, який забезпечить стабільно високу продуктивність в іграх і поліпшену енергоефективність. В результаті вийде потужний пристрій, але при цьому компактний і зручний у використанні під час тривалих ігрових сесій.

Дату виходу планшета в Black Shark поки не називають — як і його назву. У мережі вважають, що презентація пристрою може відбутися вже в найближчі місяці.