В iPhone 18 Pro з’явиться підекранний модуль Face ID

Компанія Apple активно тестує технологію розміщення модуля Face ID під екраном для майбутніх флагманських моделей iPhone 18 Pro. Про це, як пише MacRumors, повідомив китайський інсайдер під ніком Smart Pikachu, який має доступ до даних ланцюжка поставок.

Згідно з інформацією, Apple використовує якесь «зрощене мікропрозоре скло», вбудоване в дисплей. Це рішення дозволяє інфрачервоним датчикам системи TrueDepth працювати через панель без спотворень, аналогічно існуючим в галузі технологіям з мікроперфорацією або нано-візерунками на склі. Повідомляється, що пов’язані з цим постачальники вже прискорили підготовку до потенційного виробництва.

Раніше про перехід на підекранний Face ID для iPhone 18 Pro повідомляли й інші джерела. Стверджувалося, що на флагманах 2026 року Dynamic Island зникне, поступившись місцем одному отвору для фронтальної камери в лівому верхньому куті екрану. Втім, були інсайдери, які наполягали на тому, що «острівець» не зникне повністю, але стане значно меншим.

Очікується, що Apple представить iPhone 18 Pro у вересні 2026 року разом із абсолютно новою складаною моделлю iPhone.