OnePlus Pad Go 2 надійде в продаж перед Новим роком

Слідом за розумним годинником Watch Lite компанія OnePlus розсекретила ще одну новинку — Android-планшет під назвою Pad Go 2. Крім дати прем’єри, стали відомі подробиці дизайну та деякі характеристики пристрою.

Згідно з офіційними тизерами, OnePlus Pad Go 2 оснастять 12,1-дюймовим IPS-дисплеєм. Роздільна здатність матриці складе 2800×1980 пікселів, яскравість — до 900 кд/м², колірний обхват — 98% P3 (підтримка Dolby Vision).

Заявлена і підтримка стилуса з розпізнаванням 4096 рівнів тиску, але неясно, чи ввійде він до комплекту. Серед інших характеристик бренд виділив процесор MediaTek Dimensity 7300 Ultra і акумулятор ємністю 10 050 мАг (до 15 годин автономного перегляду відео) з 33-ватним швидким заряджанням.

Крім того, в тизерах згадуються сертифікати TÜV SÜD Fluency (тривала робота без втрати продуктивності) і TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0 (захист зору), а також нейромережеві функції: ШІ-перекладач, сумаризатор тексту, розумний диктофон і помічник з письма.

Планшет представлять 17 грудня, а в продаж він надійде наступного дня після прем’єри.