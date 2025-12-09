Топ-7 моющих роботов-пылесосов для влажной уборки
Современные устройства заметно упрощают уход за домом, особенно если они оснащены функцией увлажнения поверхности. Чтобы выбрать лучший моющий робот пылесос, важно учитывать равномерную подачу воды, качество прижима салфеток и точность навигации. Ниже – семь моделей, которые показывают стабильный результат и отличаются эффективностью.
1. Dreame X50 Ultra Complete
Dreame X50 Ultra Complete подходит для больших помещений и ежедневного ухода. Продвинутая станция сама промывает и сушит салфетки, а во время работы пылесос уверенно удаляет даже засохшие загрязнения.
2. Xiaomi X20 Pro
Моющий робот-пылесос Xiaomi X20 Pro равномерно увлажняет покрытие и аккуратно перемещается между твердыми зонами и коврами благодаря поднимающемуся блоку салфетки. Хорошо подходит для ламината и плитки.
3. Xiaomi Robot Vacuum X20 Max
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20 Max строит карту быстро и без пропусков. Усиленное давление салфеток и качественное распределение влаги обеспечивают тщательную влажную уборку на крупных площадях.
4. Dreame D9 Max Gen 2
Пылесос Dreame D9 Max Gen 2 аккуратно моет твердые покрытия, оставляя поверхность чистой и без разводов. Отличается стабильной навигацией и подходит для регулярной поддерживающей уборки.
5. Dreame Bot D10 Plus Gen 2
Прижим салфеток в Dreame Bot D10 Plus Gen 2 позволяет эффективно убирать:
- кухню;
- коридор;
- зоны с частыми загрязнениями.
Этот моющий робот-пылесос сочетает влажную уборку и станцию самоочистки контейнера.
6. Philips XU7100/01
Philips XU7100/01 – это простое управление и предсказуемый результат. Пылесос равномерно подает воду и бережно моет полы, что делает модель удобной для небольших квартир.
7. Rowenta RR9197WH S140+
Крепкий прижим салфеток в Rowenta RR9197WH S140+ помогает удалять свежие загрязнения, а точные датчики обеспечивают аккуратное движение. Робот-пылесос работает тихо и подходит для ежедневного ухода.
Для максимально качественной уборки нужен моющий робот-пылесос с равномерной подачей воды и точной навигацией. А для небольших помещений и ежедневного ухода подходят устройства с базовыми функциями и стабильной работой. Сравнить характеристики и актуальные цены удобно на comfy.ua, где представлены модели из подборки и свежие акции.
FAQ
Да, она предотвращает намокание ковров и улучшает качество работы на смешанных покрытиях.
Нет, но она уменьшает частоту ухода и делает использование удобнее.
Да. Для сухой уборки отключают подачу воды и используют обычный режим всасывания.