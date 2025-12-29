Softnews

На OLX з’явилася функція офіційного торгу: можна знизити ціну до 40%

Платформа онлайн-оголошень OLX впровадила нову опцію, що дозволяє покупцям та продавцям узгоджувати вартість товару безпосередньо через інтерфейс сервісу. Тепер під кнопкою «Купити з доставкою» з’явився функціонал торгу, за допомогою якого користувач може запропонувати власну ціну. Система дозволяє попросити знижку розміром до 40% від початкової вартості лота.

Процес переговорів відбувається у чаті. Продавець отримує пропозицію у вигляді спеціальної картки із зазначенням нової суми, яка буде дійсною лише для конкретного покупця. Власник товару має вибір: погодитись на умови або запропонувати свою ціну у відповідь. Якщо сторони дійдуть згоди, покупець зможе оформити замовлення через «OLX-доставку» вже за оновленим прайсом.

Запуск цієї функції відбувся на тлі посилення конкуренції на ринку, зокрема після появи сервісу «monobazar» від monobank. Банківський застосунок запропонував користувачам аналогічний маркетплейс для вживаних речей, але з інтегрованими інструментами автоматичного торгу, створенням оголошень за допомогою штучного інтелекту та можливістю спрямовувати кошти на благодійність.

