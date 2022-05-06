Названо плюси вимкнення автооновлення додатків на смартфоні

Попри очевидну користь від своєчасного оновлення додатків, цей процес має і мінуси. Давайте подивимось, чому потрібно вимкнути оновлення програм?





1. Щоб зберегти пам’ять на телефоні. Часто оновлення займають багато пам’яті.

2. Щоб заощадити мобільний трафік. Якщо оновлення велике, його завантаження потребуватиме багато мобільного інтернет.

3. Щоб заощадити заряд батареї. Автооновлення у фоновому режимі споживає енергію АКБ.

4. Щоб уникнути зниження швидкості мобільного інтернету (якщо паралельно до оновлення телефон зайнятий іншими завданнями).

5. Щоб уникнути “гальм” та тимчасового зменшення швидкодії

Автоматичне оновлення програм не підлаштовується під потреби користувача: низький заряд батареї, обмежений трафік мобільного інтернету або нестача пам’яті на телефоні не зупинять скачування, яке може виявитися невдалим або непотрібним.