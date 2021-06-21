Пенсійний фонд випустив додаток, який дозволяє дізнатись все про свою пенсію

У мережі з’явився ролик, в якому представники Пенсійного фонду України розповіли про переваги програми, випущеної для сучасних смартфонів. Співробітники відомства впевнені, що їх продукт стане революційним для пенсіонерів і спростить контроль пенсії для всіх жителів країни.





Що нового пропонує додаток

Новий ролик, в якому представники Фонду розповідають про переваги програми, був опублікований на всіх популярних ресурсах, включаючи YouTube і Facebook. Програму можна встановити на смартфони Android і iPhone, вона автоматично підключається до вашого профілю на сайті Пенсійного фонду і дозволяє проводити безліч операцій прямо з телефону.

У список можливих дій включають:

оцінка розміру майбутньої пенсії на основі трудового стажу;

контроль роботодавця і сум, які він відраховує в Пенсійний фонд;

виправлення неточних або неактуальних даних, які могли бути допущені за часів звичайних пенсійних книжок;

перевірка стану пенсійної справи і реєстру застрахованих осіб;

оцінка стажу і заробітної плати;

уточнення повної інформації про стаж, а також можливість друку копій звіту.

Встановити додаток можна на телефон або планшет, скачується він з App Store і Google Play. Програма повністю безкоштовна, використовувати її можуть усі жителі України. При цьому додаток практично повністю виключає необхідність людині йти до Пенсійного фонду – всі операції проводяться онлайн, але при бажанні отримати пенсійне посвідчення все ж доведеться навідатися в установу.