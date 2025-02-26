На iPhone вийшов безкоштовний Photosohop

Через багато років Adobe нарешті порадувала власників iPhone і випустила для нього свій популярний редактор зображень Photoshop. Набір інструментів схожий з тим, що є в ПК-версії. Навіть функції на основі ШІ на місці.

Додаток безкоштовний, але найцікавіші функції доступні тільки в платній версії. Безкоштовно можна користуватися основними інструментами та деякими ШІ-функціями Однак, щоб отримати доступ до більш ніж 20 000 шрифтів і використовувати інструменти Clone Stamp, Content-Aware Fill, Magic Wand та інші, доведеться заплатити. Ціна питання – $69,99 за рік або $7,99 на місяць.

Також повідомляється, що Adobe готує Android-версію Photoshop.