Оновлення Windows 11 ламає ПК по всьому світу

Черговий апдейт Windows 11 спричинив низку проблем на комп’ютерах користувачів – від зникнення панелі завдань до вимкнення ПК під час запуску через збій “Провідника”. Утім, частину цих “побічних ефектів”, як виявилося, можна виправити навіть без відкату оновлення.

За інформацією порталу Windowslatest, помилки 0x800f0922, 0x800f0982 і 0x80070002, що виникають після апдейту KB5034765, можна “полагодити”, видаливши приховану папку з ім’ям $WinREAgent. Для цього є три способи.

Запустити “Очищення диска” від імені адміністратора, вибрати системний диск і встановити прапорці для “Тимчасових файлів” та інших відповідних параметрів. Після цього – погодитися з видаленням файлів, включно з даними “Центру оновлення Windows” Увімкнути відображення прихованих файлів і папок. Потім знайти на системному диску папку $WinREAgent (найпростіше це зробити через рядок пошуку “Провідника”) і видалити її. Відкрити командний рядок від імені адміністратора і виконати rmdir /S /Q C:\$WinREAgent

Робочих способів усунення збою “Провідника” під час запуску комп’ютера поки що немає. З чуток, ця проблема може бути пов’язана з тим, що до ПК під’єднано ігровий контролер (наприклад, від Xbox 360), але ця теорія офіційно ще не підтверджена.

А ось проблеми зі зниклою панеллю завдань і аварійним завершенням роботи ПК можна виправити. Для цього потрібно відкрити “Параметри”, перейти в розділ “Центр оновлення Windows” – “Журнал оновлень”. У розділі “Супутні параметри” вибрати “Видалити оновлення”, знайти KB5034765 і натиснути кнопку “Видалити”, після чого перезавантажити систему. Очікується, що найближчим часом Microsoft випустить виправлення для проблемного патча.