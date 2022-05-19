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Названа головна причина популярності TikTok серед українців

19.05.2022
Менше хвилини
TikTok

Спочатку основною аудиторією TikTok була молодь, але зараз сервісом коротких відео користуються українці різного віку. TikTok вистрілив виключно через свою ємність – у коротке відео потрібно було вмістити максимум інформації. У TikTok є не лише розважальний контент, а й корисний. Практично на будь-яку тему, починаючи від саду та городу, і закінчуючи порадами з будівництва.


Формат коротких відео зручний тим, що користувач не витрачає час на перегляд заставок та сюжетів, які блогери вставляють для збільшення довжини ролика заради монетизації.

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Тут діє правило навпаки – чим більше корисного контенту в одному відео, тим краще рекомендуватися відео.

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19.05.2022
Менше хвилини
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