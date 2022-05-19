Названа головна причина популярності TikTok серед українців

Спочатку основною аудиторією TikTok була молодь, але зараз сервісом коротких відео користуються українці різного віку. TikTok вистрілив виключно через свою ємність – у коротке відео потрібно було вмістити максимум інформації. У TikTok є не лише розважальний контент, а й корисний. Практично на будь-яку тему, починаючи від саду та городу, і закінчуючи порадами з будівництва.





Формат коротких відео зручний тим, що користувач не витрачає час на перегляд заставок та сюжетів, які блогери вставляють для збільшення довжини ролика заради монетизації.

Тут діє правило навпаки – чим більше корисного контенту в одному відео, тим краще рекомендуватися відео.