Для смартфонів Xiaomi вийшов новий додаток камери
Xiaomi випустила новий додаток «Камера», анонс якого відбувся в рамках презентації Xiaomi 15 Ultra. Цього разу компанія поділилася подробицями і розкрила список смартфонів, які отримають його першими.
Додаток «Камера» отримав перероблений дизайн і став більш інтуїтивно зрозумілим. З головного екрана зникли деякі налаштування, поступившись місцем найбільш часто використовуваним інструментам. Нічний режим був інтегрований у режими фото- і відеозйомки.
У професійному режимі з’явилися нові налаштування, в основному орієнтовані на відео. Також розробники додали вісім різних звуків спуску затвора, оновили зовнішній вигляд деяких значків і загалом постаралися максимально спростити використання застосунку, особливо для людей без професійних навичок у сфері фотографії.
Хороша новина в тому, що оновлений застосунок «Камери» не буде ексклюзивним для Xiaomi 15 Ultra, як передбачалося раніше. Компанія назвала список смартфонів, які теж ним обзаведуться:
- Xiaomi 15 / 15 Pro / 15 Ultra
- Xiaomi 14 / 14 Pro / 14 Ultra
- Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Lite
- Xiaomi 12S / 12S Pro / 12S Ultra
- Xiaomi MIX Fold 4 / Fold 3
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi CIVI 4 Pro
- Redmi K70 / K70 Pro
- Redmi K60 / K60 Pro
- Redmi Note 14 / 14 5G / 14 Pro / 14 Pro 5G / 14 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 / 13 5G / 13 Pro / 13 Pro 5G / 13 Pro+ 5G
- Redmi Turbo 4
- POCO F6 / F6 Pro
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