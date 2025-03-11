Для смартфонів Xiaomi вийшов новий додаток камери

Xiaomi випустила новий додаток «Камера», анонс якого відбувся в рамках презентації Xiaomi 15 Ultra. Цього разу компанія поділилася подробицями і розкрила список смартфонів, які отримають його першими.

Додаток «Камера» отримав перероблений дизайн і став більш інтуїтивно зрозумілим. З головного екрана зникли деякі налаштування, поступившись місцем найбільш часто використовуваним інструментам. Нічний режим був інтегрований у режими фото- і відеозйомки.

У професійному режимі з’явилися нові налаштування, в основному орієнтовані на відео. Також розробники додали вісім різних звуків спуску затвора, оновили зовнішній вигляд деяких значків і загалом постаралися максимально спростити використання застосунку, особливо для людей без професійних навичок у сфері фотографії.

Хороша новина в тому, що оновлений застосунок «Камери» не буде ексклюзивним для Xiaomi 15 Ultra, як передбачалося раніше. Компанія назвала список смартфонів, які теж ним обзаведуться: