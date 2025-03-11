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Для смартфонів Xiaomi вийшов новий додаток камери

GSMinfo11.03.2025

Xiaomi випустила новий додаток «Камера», анонс якого відбувся в рамках презентації Xiaomi 15 Ultra. Цього разу компанія поділилася подробицями і розкрила список смартфонів, які отримають його першими.

Додаток «Камера» отримав перероблений дизайн і став більш інтуїтивно зрозумілим. З головного екрана зникли деякі налаштування, поступившись місцем найбільш часто використовуваним інструментам. Нічний режим був інтегрований у режими фото- і відеозйомки.

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У професійному режимі з’явилися нові налаштування, в основному орієнтовані на відео. Також розробники додали вісім різних звуків спуску затвора, оновили зовнішній вигляд деяких значків і загалом постаралися максимально спростити використання застосунку, особливо для людей без професійних навичок у сфері фотографії.

Хороша новина в тому, що оновлений застосунок «Камери» не буде ексклюзивним для Xiaomi 15 Ultra, як передбачалося раніше. Компанія назвала список смартфонів, які теж ним обзаведуться:

  • Xiaomi 15 / 15 Pro / 15 Ultra
  • Xiaomi 14 / 14 Pro / 14 Ultra
  • Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Lite
  • Xiaomi 12S / 12S Pro / 12S Ultra
  • Xiaomi MIX Fold 4 / Fold 3
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi CIVI 4 Pro
  • Redmi K70 / K70 Pro
  • Redmi K60 / K60 Pro
  • Redmi Note 14 / 14 5G / 14 Pro / 14 Pro 5G / 14 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 / 13 5G / 13 Pro / 13 Pro 5G / 13 Pro+ 5G
  • Redmi Turbo 4
  • POCO F6 / F6 Pro

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GSMinfo11.03.2025
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